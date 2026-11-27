Archivo - La bola negra hace historia en los cines de Estados Unidos: Netflix publica por primera vez sus datos de taquilla- NETFLIX - Archivo

PONTEVEDRA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, domina las nominaciones de los Premios Feroz 2027 con menciones hasta en 10 categorías, incluida la de mejor película dramática y con presencia doble en tres de las cuatro interpretativas. Le siguen 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, con siete nominaciones y 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar', y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, ambas con cinco.

Entre series, las nominaciones están más repartidas. Están encabezadas por 'El castillo' y 'Ravalear', que comparten el podio con seis menciones. Por detrás, 'Se tiene que morir mucha gente' y 'Cochinas', con cinco, y 'Celeste', con cuatro.

La ceremonia de la Asociación de Informadores Cinematográficos (AIC) se celebrará el 23 de enero en el Pazo da Cultura de Pontevedra, que acogerá la gala por tercer año consecutivo. La actriz Cristina Castaño y la periodista Cristina S. Sánchez han sido las encargadas de dar a conocer las nominaciones en un acto celebrado en el Ayuntamiento, que además ha contado con la presencia del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

A mejor película dramática compiten 'Amarga Navidad', 'La bola negra', 'El ser querido', 'Yo no moriré de amor' y 'Tres adioses', de Isabel Coixet. Las nominadas en mejor película de comedia son 'Cinco minutos más', de Javier Ruiz Caldera; 'Aída y vuelta', de Paco León; 'Altas capacidades', de Víctor García León; 'Pioneras', de Marta Díaz de Lope Díaz, y 'Pizza Movies', de Carlo Padial.

Por su parte, 'El castillo', 'Matar a un oso', 'Ravalear', 'Segunda temporada' y 'Yo siempre a veces' son las contendientes a ganar el Feroz a mejor serie dramática. 'Celeste', 'Cochinas', 'Furia' y 'Se tiene que morir mucha gente' son las opciones en la categoría de comida. En esta última solo hay cuatro producciones nominadas debido a que las candidatas no superaron las 20.

El Feroz Arrebato de ficción y el de no ficción serán desvelados el próximo miércoles 16 de diciembre. Además, Cristina S. Sánchez ha llamado a los nominados a que, en caso de que ganen, realicen discursos breves porque, aparte de favorecer el desarrollo de la gala, pueden optar a un premio adicional. En concreto, Legado Ibérico regalará un jamón al discurso más corto.