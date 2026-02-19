El bombero herido en el incendio de Recimil (Ferrol) quedó atrapado por la autoescalera

FERROL, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para informar sobre el incendio declarado en la madrugada de este jueves en el número 7 de la calle Álvarez de Sotomayor, en el barrio de Recimil, que ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencias y ha dejado un balance de cuatro heridos, entre ellos un bombero en estado grave tras quedar atrapado por la autoescalera.

Los hechos se desencadenaron pasadas las 05.45 horas, cuando se recibió el aviso del fuego. "Inmediatamente se activó el protocolo de asistencia con Bomberos de Ferrol, Bomberos de Narón, Policía Local, Policía Nacional y los servicios sanitarios", ha detallado el regidor, que ha cifrado en ocho los efectivos contra incendios desplegados en los primeros minutos, junto a tres patrullas de Policía Local, tres de Policía Nacional y cuatro ambulancias.

Durante la intervención, los servicios de emergencia evacuaron a una mujer y a su hijo menor de edad, para lo cual fue necesario utilizar la autoescalera del servicio municipal. "Durante la intervención se produjo un desgraciado accidente en el que un bombero resultó herido, quedando atrapado entre los peldaños de la autoescalera", ha explicado Rey Varela.

Pese a ello, los equipos de rescate lograron asistir a una mujer que se encontraba en la vivienda y evacuar a otra persona que estaba inconsciente y en parada, siendo atendida in situ por los servicios sanitarios. El incendio fue finalmente extinguido a las 06.30 horas.

ESTADO DE LOS HERIDOS

Respecto al estado de salud de los afectados, el alcalde ha informado de que las cuatro personas están siendo atendidas en distintos centros hospitalarios. "Uno está siendo atendido en críticos", ha confirmado, en alusión a la víctima más grave.

Mientras, el bombero herido, perteneciente al cuerpo de Ferrol, está siendo sometido a una intervención quirúrgica. Las otras dos personas afectadas permanecen en la unidad de quemados, aunque con un pronóstico menos grave.

En esta línea, Rey Varela ha querido ser prudente ante la evolución de los lesionados. "Esto es muy reciente, a lo largo del día de hoy iremos completando información que podamos trasladar sobre el estado de salud de las personas que se han visto afectadas por esta emergencia", ha manifestado.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego y el alcalde ha confirmado que la Policía Científica ya trabaja en el lugar del siniestro para esclarecer los hechos.

"Suponemos que, también a lo largo del día de hoy, podamos tener las primeras conclusiones. En la primera visualización no ha sido fácil de establecer cuál fue la causa", ha señalado, tras consultar con el jefe de bomberos.

Preguntado por si el estado del barrio de Recimil ha podido influir, el regidor ha evitado establecer conjeturas: "No sabemos cuál es la causa concreta y, por lo tanto, vamos a esperar a conocer las causas concretas por las que se provocó este fuego".

Asimismo, ha querido desligar el accidente laboral sufrido por el bombero de las actuales necesidades de personal en el parque. Si bien ha reconocido que la administración está trabajando para "incrementar el número de efectivos y cubrir los turnos", ha subrayado que "eso no tiene una relación directa con lo que ha ocurrido".

Ha defendido la rapidez del operativo. "Para la intensidad del incendio es un número razonable", ha afirmado antes de asegurar que se trata de un accidente cuyas circunstancias deben ser investigadas con rigor.

"Creo que no sería prudente en este momento pedirme a mí, ni pedirle al jefe de bomberos, ni a la concejala, ni a nadie que entre en detalles concretos de lo sucedido. Hay que ser respetuosos y favorecer la investigación", ha sentenciado para, acto seguido, sostener que ha dado instrucciones para que todo quede "perfectamente documentado".

Por último, Rey Varela ha explicado que la vivienda siniestrada ha resultado afectada por el humo y que se ha establecido un perímetro de seguridad en la zona. En nombre de la ciudad, ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha deseado una "pronta recuperación a los afectados".