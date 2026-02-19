Bomberos de Ferrol denuncian falta de efectivos en el incendio de Recimil y exigen explicaciones al alcalde

FERROL, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Ferrol han denunciado la falta de efectivos en el parque de la ciudad departamental para atender el incendio originado esta madrugada en el barrio de Recimil, en el que resultaron heridas cuatro personas, entre ellas un menor de tres años y un bombero, al que han tenido que amputar una pierna.

Los profesionales de emergencias se desplazaron este mediodía al Ayuntamiento para tratar de reunirse con el alcalde, José Manuel Rey Varela, para exigirle explicaciones.

Según fuentes del cuerpo de bomberos consultadas por Europa Press, en el momento del incendio había tres efectivos en el parque ferrolano, a los que sumaron otros cinco del parque de Narón más tarde.

"Esto se venía avisando desde hace tiempo. Nunca pasa hasta que pasa, y esto es la gota que colma el vaso", han lamentado, además de criticar que el regidor afirme que "fue mala suerte y que los protocolos "funcionaron".

Ahora, los bomberos han exigido una reacción al Gobierno municipal y han demandado una reunión para exponer las problemáticas que les afectan.

En este sentido, han señalado estas mismas fuentes, el alcalde se ha comprometido a "abrir vías de diálogo" para abordar la "falta de personal, de organización y solventar el tema de que tienen que entrar nuevos efectivos".

ADAPTACIÓN DEL PUESTO

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Ferrol han trasladado que Rey Varela ha dado instrucciones a los servicios técnicos y jurídicos municipales para garantizar la adaptación del puesto necesario del bombero herido.

De este modo, se pretende "que el encomiable cumplimiento de su deber no menoscabe sus retribuciones ni su vocación de servicio público".