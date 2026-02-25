Bomberos de Ferrol exigen responsabilidades al gobierno local por consecuencias "evitables" del incendio de Recimil

Rueda de prensa de los bomberos de Ferrol - EUROPA PRESS

FERROL, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSOE, BNG y Ferrol en Común han registrado una moción conjunta que se debatirá en el pleno de este jueves, para abordar las consecuencias del incendio registrado la madrugada del pasado jueves, 19 de febrero, en el barrio de Recimil, que se saldó con la muerte de un joven de 19 años y un bombero herido, con la amputación de una de sus extremidades.

La iniciativa, presentada en la sala de comisiones del Ayuntamiento, contó con la presencia de miembros del cuerpo de bomberos de Ferrol, cuyo portavoz, Julián Vizoso, denunció que lo ocurrido era "lo que temíamos que podía pasar" después de dos meses advirtiendo al gobierno local del Partido Popular de que la plantilla estaba bajo mínimos.

Vizoso explicó que el conflicto se originó el pasado 23 de diciembre, cuando los bomberos decidieron dejar de hacer horas extraordinarias como medida de protesta por la "mala valoración" de su trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Desde entonces, aseguró, "avisamos que se podía dar esta situación". Según relató, la noche del incendio, "en el parque había cuatro compañeros: uno estaba en comunicaciones y tres salieron al incendio". Al llegar al lugar, se encontraron con "una chica con un niño en brazos pidiendo auxilio" y, pese a que un protocolo interno indica que, con personal insuficiente, deben esperar a medios externos, "los compañeros no pudieron esperar" y procedieron al rescate. Fue en ese momento cuando "se accidentó nuestro compañero Polo".

MOVILIZACIÓN AL SPEIS DE NARÓN

El portavoz criticó que los bomberos de Narón, movilizados como apoyo, tardaron entre diez y quince minutos en llegar, un tiempo que consideró "lógico" por el procedimiento, pero que evidencia la falta de medios propios. "Nosotros recibimos la llamada, nos preparamos, salimos, avisamos al 112, llamarán a Narón, y allí tienen que recibir orden para salir", detalló, incidiendo en que el servicio "no puede darse en estas condiciones" porque "se pone en riesgo a la ciudadanía y a los efectivos".

La moción presentada incluye cuatro puntos fundamentales: garantizar el apoyo al bombero herido, que se enfrenta a "gastos médicos elevados" y cuyo deseo es reincorporarse al parque; iniciar de forma inmediata negociaciones para solucionar el déficit de personal; depurar responsabilidades políticas, señalando que "el alcalde es el máximo responsable" al haber sido advertidos reiteradamente; y exigir que se investigue lo sucedido, aunque por ahora: "No tenemos nada".

Vizoso quiso recordar también al joven fallecido en el incendio, de 19 años, y trasladó el pésame y "el dolor" del colectivo a su familia. "Estamos con ellos", afirma.

ENCUENTRO CON RUEDA

El portavoz revela además que el pasado martes, día 24, se produjo un encuentro con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que entregaron una carta explicando su situación. Rueda, según Vizoso, se mostró dispuesto a "leer la carta con detenimiento" y a "mediar" para buscar soluciones.

Por último, los bomberos han convocado una concentración para este jueves, 26 de febrero, a las 18,00 horas en la plaza de Armas, como muestra de solidaridad con las víctimas del incendio y para reivindicar mejoras en la seguridad.

Está prevista la asistencia de efectivos de otros parques de la comarca, como As Pontes o Betanzos, que atraviesan problemas similares. "Seguimos jugando a la ruleta rusa", denunció Vizoso, asegurando que "este martes estuvieron dos de guardia, uno en comunicaciones y un jefe de servicio". "No pasó nada, pero cualquier momento puede producirse otra situación similar", concluye.