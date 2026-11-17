SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos retiraron este lunes un árbol caído sobre la vía del tren a la altura de la estación de Oza-Cesuras, en A Coruña.

Según ha informado el 112, pasadas las 21.30 horas, Adif informó de la presencia de un árbol en la vía que obligó a detenerse a dos trenes, uno de mercancías y otro de viajeros. Este último llego a impactar con las ramas del árbol, pero no hubo que lamentar daños personales.

Al lugar se desplazó la Guardia Civil, los Bomberos de Betanzos y el GES de Curtis. Los pasajeros fueron trasladados a otro tren para continuar el viaje.

Mientras, los bomberos retiraron una rama que había quedado debajo de uno de los coches del convoy.