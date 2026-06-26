Bomberos voluntarios de Galicia están a la espera de poder volar a Venezuela: "Tenemos un equipo conformado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente y fundador de la ONG Briegal, Manoel Tato, ha señalado que está a la espera de recibir la confirmación para poder volar a Venezuela y ayudar en las tareas de rescate tras los terremotos.

"Tenemos un equipo conformado y estamos a la espera de que nos den la hora y salimos. Ya estamos preparados para salir para Madrid", ha asegurado este viernes en declaraciones a Europa Press.

Este bombero gallego, natural de Ferrol, ha afirmado que "están listos" desde la mañana del jueves, pero necesitan recibir la confirmación de que disponen de un vuelo.

Así, el grupo gallego estará formado por dos bomberos de A Coruña, otros tantos de Ferrol, uno de Astilleros Navantia y dos del Consorcio Provincial de A Coruña. Todos ellos conformaran equipo con la ONG Acción Norte que tiene listo un equipo compuesto por cuatro rescatadores y tres perros de búsqueda.

Uno de los lugares donde "hacen más falta" es en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, pero una vez lleguen Venezuela "se pondrán a las órdenes del centro de control y mando para que nos asignen una zona".

"Trabajo habrá mucho y era necesaria una respuesta más rápida. En los terremotos los equipos con perros tienen una horquilla de 72 horas, todo lo que pase de ahí encontrar gente con vida se complica y, sobre todo, con temperaturas altas", ha apuntado.