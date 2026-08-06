El Bono Concilia Familia excluye recursos financiados por administraciones públicas, "ya apoyados" por la Xunta

Archivo - Campamento de verano para niños en el Gaiás. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Bono Concilia Familia de la Xunta de Galicia, que permite sufragar los costes adicionales en la atención de hijos durante periodos no lectivos -como vacaciones de verano- para recursos como campamentos y similares, excluye aquellos financiados por administraciones públicas.

La propia conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunciaba este miércoles que el plazo para solicitar el bono se abriría a principios de septiembre.

Fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press han explicado que la decisión se toma para evitar una doble financiación al incluir en estas ayudas recursos que ya están apoyados por otras líneas de subvención.

A este respecto, apuntan que los propios de la Xunta de Galicia ya habían quedado fuera de la convocatoria del año pasado por este motivo. Ahora, se extiende a otras administraciones públicas. En el caso de los campamentos municipales, explican que están ya financiados por el Plan Corresponsables de la Xunta.

La Xunta destina este año 2,6 millones de euros a este programa de conciliación.

La cuantía de las aportaciones puede ser de hasta 500 euros para las familias que contraten un servicio de cuidado a domicilio o de hasta 200 euros para aquellas que lleven a sus hijos a recursos y actividades de conciliación.