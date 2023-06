Borja Verea (PP) ofrece al PSOE "un acuerdo" para establecer un gobierno alternativo al de Goretti Sanmartín

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz popular en Santiago de Compostela, Borja Verea, ha trasladado este martes de manera pública al PSOE que las puertas de su formación están "abiertas" para, "en cualquier momento", alcanzar "un acuerdo" entre socialistas y populares para establecer un gobierno alternativo al del BNG y Compostela Aberta, encabezado por Goretti Sanmartín.

Lo ha hecho en una rueda de prensa celebrada este martes en Santiago, tres días después de que Sanmartín se hiciese con el bastón de mando de la ciudad en un gobierno local integrado también por dos ediles de Compostela Aberta y apoyado en el pleno de investidura por los socialistas.

Frente a ello, Verea ha afirmado que "sigue confiando en el socialismo compostelano" para establecer "un gobierno de progreso" y "moderado" en la ciudad. "Digo, claramente, que cuando ellos digan, en cualquier momento, en cualquier minuto y sin líneas rojas, estaremos aí para pensar en el verdadero futuro de Compostela", ha dicho Verea.

El portavoz de los populares compostelanos ha recordado que en España hay "tres comunidades históricas", Cataluña, País Vasco y Galicia, y ha apelado a lo sucedido en las capitales de las otras dos para pedir su traslado a la gallega. En Barcelona, ha recordado, "el PP se abstuvo para facilitar el gobierno del Partido Socialista", mientras que en Vitoria el PP "votó a favor del Partido Socialista para facilitar la gobernabilidad". En la capital gallega, "siendo el PP la fueza más votada, el Partido Socialista apoyó al BNG", ha lamentado.

En esta situación, Borja Verea ha apelado a que los socialistas "demuestren" su "categoría" apoyando un gobierno popular, una opción en la que no se ha cerrado a una coalición. "Sé que no será hoy ni mañana, pero tendrán las puertas abiertas para dar juntos un ejemplo democrático que supere la rancia política de bloques", ha apostillado, tras lo que ha calificado el gobierno de Goretti Sanmartín de "soberbio" y "sectario", así como "numéricamente inútil".

Preguntado directamente si lo que propone es una moción de censura, Verea ha dicho que esta es "una de las posibilidades", aunque "hay varias vías" como, ha añadido, una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos. En todo caso, ha descartado que esa vía pueda beneficiarse de concejales socialistas que actúen por libre. "No es mi manera de entender la política", ha apuntado, añadiendo que, de darse, sería con el conjunto del Partido Socialista "dentro de los cauces habituales, normales, extraordinarios pero habituales".

ATRIBUCIONES DEL GRUPO POPULAR

En la rueda de prensa, Borja Verea ha informado del reparto de competencias de los integrantes del grupo popular, un "equipo solvente" en disposición de liderar la oposición y de ser una "alternativa de gobierno", ha dicho.

Según ha dicho, María Baleato será viceportavoz primera, con las áreas de Turismo, Acción Cultural y Relaciones Institucionales; Yolanda Otero llevará Servicios Sociales, Familia, Infancia y Mayores, además de la portavocía segunda; José Antonio Constenla será responsable de Casco Histórico, Urbanismo y Vivienda y Olaya Otero de Economía, Industria y Comercio.

José Ramón de la Fuente será responsable de Deportes, Seguridad y Centros Socioculturales; Nerea Barcia de Medio Rural y Parroquias; Evaristo Ben de Participación Ciudadana, Consumo y Bienestar Animal y Rosario Ferreiro de Contratación y Hacienda. Adrián Villa tendrá las áreas de Movilidad, Infraestructuras y Medio ambiente y Borja Rubio, Educación, Juventud, Igualdad y Derechos LGTBI.

En cuanto al estado de las negociaciones del Pleno de Organización, Verea ha pedido "hechos y no solo palabras" sobre "democratizar las instituciones" y "abrir las puertas". "Respetar la democracia significa respetar el trabajo de la oposición y dignificar el trabajo de la oposición, y entender que la gente decidió que tengamos 11 concejales para hacer ese trabajo", ha dicho.

Verea ha mostrado su preocupación por la reunión de este lunes y ha asegurado que el reparto de los derechos de representación "tiene que ser proporcional a la voluntad democrática de los ciudadanos". "La propuesta que nos presentaron, sin entrar en números, no lo es", ha dicho. En la actualidad existen 14 dedicaciones exclusivas, de las que 8 serán para el gobierno local: "sabiendo el número de concejales de cada partido, no sería difícil pensar en cómo habría que repartir las 6 dedicaciones restantes", ha dicho el popular.

El presidente de los populares compostelanos también ha mostrado su preocupación por unos "posibles nombramientos" de personal hechos por el gobierno del BNG "antes de llegar a acuerdo" con el resto de fuerzas políticas. Así, ha aclarado que la negociación de los derechos de representación incluye, entre otras cuestiones, el personal que ayuda al buen funcionamiento de los grupos municipales, algo en lo que también suele operar la proporcionalidad.

"Lo que no puede ser es que el BNG nombre a su personal sin haber cerrado un acuerdo con el resto de fuerzas políticas, tal y como nos anunció ayer por la mañana, aspecto con el que les dijimos que no estábamos de acuerdo por creer, además, que no era a práctica habitual en este Ayuntamiento", ha dicho Verea. De confirmarse esto, lo ha calificado de un "atentado contra los derechos de representación del

resto de partidos".