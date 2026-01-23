La borrasca 'Ingrid' deja más de 400 incidencias en Galicia: caída de árboles y accidentes múltiples leves

Nevada caída en Maceda, a 23 de enero de 2026, en Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Ingrid' deja en Galicia más de 400 incidencias (427, más concretamente) durante toda esta jornada, tal y como ha informado el 112. Entre las más destacadas, dos accidentes múltiples causados por el granizo, uno en la PO-232 y otro en la A-52, aunque sin heridos graves.

La mayor parte de las incidencias están relacionadas con la presencia de árboles y ramas en las carreteras (161), seguidas de actuaciones de prevención de riesgos (63), apuntalamientos o revisiones de elementos inestables; los restos de accidentes u objetos en la vía (47) y restos de cables y postes de luz (otros 47).

Además, se han contabilizado 61 incidencias vinculadas a la circulación por nieve o placas de hielo y 16 derrumbes.

Por provincias, la más afectada ha sido la de Pontevedra, con 165 incidencias registradas; seguida de la de A Coruña (161), Ourense (63) y Lugo (37).

En cuanto a los ayuntamientos más afectados, destacan en la provincia de Pontevedra: Vigo (30) y Pontevedra (22), seguidos de Redondela y Sanxenxo (8). En la provincia de A Coruña, los municipios con más avisos han sido Ferrol (17), Narón (11) y A Coruña (8). En Ourense destacan Ribadavia (9) y Laza (6), mientras que en Lugo destaca Vilalba (3).

ACCIDENTE MÚLTIPLE

Entre los sucesos más relevantes, a las 14.40 horas, en la PO-232, en el kilómetro aproximado 6, a su paso por Cuspedriños, un particular informó de una salida de vía debido a la presencia de hielo en la calzada, resultando herida una persona.

Posteriormente, a las 17:10 horas, se registró una colisión múltiple en la A-52, en el kilómetro aproximado 266, en el ayuntamiento de Melón, causada por el granizo. En el accidente se han visto implicados ocho vehículos y cinco personas han resultado heridas leves.

Asimismo, a las 17:25 horas, se produjo otra salida de vía en la AG-46, en el kilómetro aproximado 9, en el ayuntamiento de Moaña, también a consecuencia del granizo, con cuatro vehículos implicados.

Por otra parte, el 112 Galicia también tuvo constancia de vehículos con dificultades para circular debido a la presencia de hielo y nieve en carreteras de ayuntamientos como Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Avión, A Fonsagrada, Beariz y A Lama.