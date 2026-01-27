La borrasca 'Joseph' pospone la entrega formal de las esculturas del Monasterio de Carboeiro de Barcelona a Galicia

Monasterio de Carboeiro (Silleda, Pontevedra) - XUNTA DE GALICIA

La borrasca Joseph ha impedido que se celebre el acto de devolución de Barcelona a Galicia de las piezas escultóricas del Monasterio de Carboeiro (Silleda), que se iba a celebrar este martes en Santiago de Compostela.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, tenía previsto recibir en el Museo das Peregrinacións al concejal de Cultura e Industrias Creativas do Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcè, y al director del Museu Marès, Salvador García Arnillas, para presentar la vuelta a Galicia de las piezas escultóricas.

Con todo, el acto ha tenido que posponerse al no poder aterrizar el avión en el que viajaba la comitiva catalana, procedente de Barcelona, a causa del temporal que azota Galicia.

Las piezas románicas, un Cristo en Majestad y una talla con símbolos de los evangelistas San Lucas y San Xoán, fueron robadas durante el franquismo tal y como señalaron las investigaciones publicadas en 2023 por el historiador Francisco Prado. Ahora, vuelven a Galicia gracias a un acuerdo entre la Xunta y el Ayuntamiento de la Ciudad Condal.

Las negociaciones se remontan a 2024, cuando el Gobierno gallego avanzó que trabajaría por su devolución. En sede parlamentaria, la directora xeral de Patrimonio Cultural, Mª del Carmen Martínez, defendía la que consideraba una "justa reclamación", si bien matizaba que el museo en el que se hallaban "desconocía" la procedencia ilícita de las figuras cuando las adquirió.