Borrell apela a "convencer" a la opinión pública frente a los 'ultras' que reniegan de la integración europea

Reconoce que la necesidad de "unanimidad" en la UE "paraliza" decisiones: "Eso lo tenemos que corregir"

MARÍN (PONTEVEDRA), 4 (EUROPA PRESS)

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha apelado este viernes al "debate político" y a "convencer" a la opinión pública, frente a aquellos, como los partidos y gobiernos de "extrema derecha y extrema izquierda" que reniegan de la integración europea.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la apertura del curso de la Cátedra Almirante Álvarez Ossorio, que ha tenido lugar en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

En el marco de una conferencia que ha pronunciado sobre la aportación de España en el proceso de construcción de la UE, Josep Borrell ha reconocido que, en Europa, "no todo el mundo desea una mayor integración" y "hay corrientes de extrema derecha y extrema izquierda" que apuestan por la "renacionalización". "Quizá temen perder la identidad nacional", ha apuntado, poniendo como ejemplo Hungría y su posición antimigratoria.

Borrell ha señalado que estas corrientes "no son mayoría" pero sí "tienen un peso importante en el Parlamento Europeo". Frente a esto, ha aseverado, "lo único que se puede hacer es convencer a la opinión pública de que ésa no es la solución". "Es una debilidad interna de Europa", ha reconocido.

En ese contexto, el alto representante de la UE ha puesto el ejemplo del Reino Unido. "Los británicos de fueron y están bien arrepentidos, aunque no lo reconozcan. Afortunadamente, el 'brexit' no fue una epidemia y no se extendió, más bien fue una vacuna", ha destacado, y ha añadido, siguiendo con los ejemplos, que "hay otros que no creen que Rusia sea una amenaza".

"ABANDONAR LA UNANIMIDAD"

Para Josep Borrell, "no hay más solución que el debate político", y ha incidido en la necesidad de "conseguir que otros países no bloqueen a los demás", en referencia a situaciones, como la negativa de Hungría a facilitar ayuda militar a Ucrania.

En ese sentido, ha recalcado que "no tiene sentido" avanzar en la integración política de la UE si solo se puede avanzar desde la "unanimidad". "Cuando uno no está de acuerdo, los demás se paralizan", ha constatado, y ha puesto como ejemplo el bloqueo para que Ucrania no pueda atacar en territorio ruso: "Yo creo que sí debería, tenemos que revisar esto".

Según ha señalado, esa forma de operar "es lo perverso" del sistema institucional europeo. "Eso lo tenemos que corregir y abandonar la unanimidad", ha insistido.