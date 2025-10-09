Bouza subraya que el PSOE "nunca va a mercadear" con el PP para "pervertir el resultado electoral" en Santiago

Ironiza con lo "mal que envejecen los principios" tras asegurar los no adscritos que apoyarían una moción con Rosón como candidata

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSOE local y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha subrayado que el Partido Socialista "nunca va a mercadear" con el Partido Popular para "pervertir el resultado electoral" con una moción de censura en Santiago de Compostela.

"A ningún coste", ha subrayado el jefe de filas de los socialistas compostelanos, que ha dicho que el PSOE no pactará "nunca" con el PP "ni para que logren un gobierno de forma directa ni tampoco para que lo puedan ser de forma indirecta" a través de los socialistas.

Aitor Bouza ha asegurado que los principios del Partido Socialista están "intactos" y ha ironizado con lo "mal que envejecen" los propios principios ante la posibilidad de que el PP pudiese hacer alcaldesa a la exsocialista, ahora concejal no adscrita Mercedes Rosón.

"¿Al final esto iba de quítate tu para ponerme yo?", ha preguntado Aitor Bouza parafraseando las declaraciones en las que los no adscritos atribuían su expulsión a un intento de Bouza para acceder a un cargo institucional.

Tras ello, el secretario xeral del PSOE local ha insistido en que el pacto del PSOE es con la ciudadanía. "Por lo tanto, seguir poniendo estas cuestiones en la mesa, lo único que hace es que cada uno se retracte", ha zanjado para asegurar que su formación sigue "en el mismo punto de salida", que pasa por hacer una "oposición constructiva".