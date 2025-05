Brais Revaldería, con un Emmy por su proyecto inmersivo de la serie Westworld, sumerge al público en A Rapa das Bestas

La experiencia multisensorial, con una proyección de 270º y olores, pendiente aún de estreno, ha sido muy alabada en el Festival de Cannes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El productor y cineasta gallego Brais Revaldería, con un Emmy por su proyecto inmersivo de la serie Westworld, sumerge ahora al público en A Rapa das Bestas de Sabucedo en una experiencia multisensorial de 270º "que permite al público sentir y situarse en el centro de un ritual ancestral". "Decidimos que había que distanciarse del cine tradicional y traer ese contexto de lo que es la Rapa a otros espacios para que la gente lo pudiese vivir desde dentro", explica en una entrevista con Europa Press.

El lucense relata que para él la rapa es "un mito de la infancia". "Tenía esa imagen grabada en la retina, de verlo en los informativos, en la televisión".

La idea, que arrancó como un documental tradicional hace ocho años, pronto se convertiría en algo muy diferente. "Decidimos distanciarnos un poco de eso, de todas las piezas que se estaban haciendo allí porque hay medios de todo el mundo siempre grabando vídeo, haciendo fotos...", apunta.

Así nació el proyecto inmersivo, que irá acompañado además del largometraje inicial, todavía en proceso de postproducción. De hecho, un fragmento del documental pudo verse a finales de abril en el Festival de Cine Documental Hot Docs de Canadá, como parte de los 10 proyectos seleccionados en la sección "Works-In-Progress screenings".

La "rompedora" experiencia multisensorial a través de una proyección de 270° de última generación, imágenes en 8K, narración interactiva y sonido ambisónico, permite al público "sentir y situarse en el centro de un ritual ancestral de fuerza y supervivencia entre humanos y caballos salvajes".

EL ESPECTADOR PODRÁ "HASTA OLER" LA RAPA

Preguntado por qué se va a encontrar el espectador cuando acceda a la instalación, Revaldería destaca que va a estar "rodeado del monte gallego" en su máxima expresión, pues hasta podrá sentir el olor de la hierba.

"Rodeado de la gente de Sabucedo, de las 'bestas', el curro. Te vas a sentir el centro de atención del curro. Tenemos sonido binaural ambisónico, entonces se podía trackear el movimiento de las personas dentro del espacio, lo que le da muchísima presencia al sonido. Y además estimulábamos también el sentido del olfato, con olor a hierba recién cortada y a animal", explica.

El proyecto multisensorial tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, en una nueva sección competitiva dedicada a las obras inmersivas, 'Competición Inmersiva'.

La historia, "aunque muy local", tiene muchos "vértices universales" que la hacen conectar con públicos muy diferentes, lo que, apunta, quedó demostrado en el festival francés.

"Lo acogieron muy bien. Hubo gente que se emocionó incluso viendo el proyecto. Creo que no deja indiferente a nadie. Las imágenes de la rapa son muy impactantes. Es verdad que hay que tener cuidado de qué manera se explica para que no haya malentendidos, confusiones, pero creo que en general la recepción fue muy buena. El feedback que tuvimos en el festival fue fantástico, la verdad", comenta.

Tanto es así que visitaron la instalación unos 2.000 profesionales del sector, a través de los cuales empiezan a abrirse muchas puertas. "Nos ha llegado interés de Corea, de Italia, de Estados Unidos. También de España", señala.

ESTRENO EN GALICIA Y PRÓXIMOS PROYECTOS

El cineasta avanza que una de las puertas a las que está llamando es a la de Galicia. "En Galicia, definitivamente, tenemos que hacer un estreno oficial que esté a la altura de lo que es el proyecto y de lo que es la Rapa y el trabajo que hace la gente allí. Y creo que próximamente tendremos alguna noticia", comenta.

Con todo, considera que este tipo de proyectos son todavía muy desconocidos en España en comparación, por ejemplo, a Estados Unidos, donde desarrolla su carrera.

Desde allí se hizo con dos Premios Emmy, uno en 2013 por el programa de televisión 'Recipe for Change: Standing Up to Antisemitism' y en 2018 por la experiencia inmersiva de la serie de HBO Westworld. También consiguió un León de Oro de Cannes Lios en la categoría de experiencias inmersivas por este último proyecto.

Destaca que 'Fillos do Vento' es muy diferente a todo lo que ha hecho antes. "Los proyectos que yo había hecho antes eran con grandes presupuestos, con equipos de mucha gente, para Juego de Tronos y Westworld. O sea, eran proyectos muy grandes para HBO. Este es más un proyecto independiente y al final lo planteamos de otra manera", remarca.

A falta de estrenar este proyecto, el productor gallego está ya inmerso en otras ideas, entre las que destaca dos producciones en Marruecos y Colombia, una que abordará el surf extremo en las costas de Galicia y otra con una deportista de élite lucense "muy conocida", que ha preferido no desvelar de momento.