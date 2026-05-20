Bronca por el gallego entre Pontón y Rueda: "En peligro está la libertad en Galicia si no se para al BNG"

Rueda, en la sesión de control. - DAVID CABEZÓN / XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La situación del gallego y la política lingüística de la Xunta ha tornado en bronca la sesión de control de este miércoles, donde, entre críticas de "17 años de acoso y derribo" a la lengua propia de Galicia, el presidente, Alfonso Rueda, ha negado que el gallego esté "en peligro". "Lo que está en peligro, si no se les para, es la libertad en Galicia. También la lingüística", ha espetado a Ana Pontón.

La líder del BNG había sacado a Rueda, entonces en la oposición, una fotografía suya del año 2009 participando, junto con otros dirigentes populares, en una manifestación organizada por la entonces plataforma Galicia Bilingüe. "Aquí estaba usted en la pancarta. En contra del gallego. ¿Sabe cómo se llaman ahora sus compis de pancarta? Hablemos español", ha espetado la líder nacionalista.

"Caretas fuera, señor Rueda. Lleva usted 17 años trabajando en contra del gallego", ha continuado la dirigente nacionalista, a quien Rueda ha acusado de intentar "apropiarse" de un idioma que es "de todos". "Galicia es orgullosamente libre y orgullosamente bilingüe", ha agregado el presidente, quien ha admitido "retos" como que más jóvenes hablen gallego, pero ha instado al Bloque a no hacerles "odiosa" la lengua con sus "planteamientos" de "imponer, imponer e imponer".

Aunque el debate evidenció a dos dirigentes en las antípodas, pendiente de presentar el borrador de las tareas realizadas, Rueda ha hecho un llamamiento al Bloque a que "intente sumarse al consenso social y a los trabajos que se están haciendo para cerrar un documento del pacto por la lengua", en vez de secundar su postura "de siempre" de "primero decir no, luego salirse y después rebentarlo".

"Ustedes dicen que el gallego está en peligro. No, no. Lo que está en peligro, si seguimos así, y si no se les para, es la libertad en Galicia. También la libertad lingüística", ha advertido.

Pontón ha replicado que ya existe un gran pacto por el idioma aprobado en el Parlamento, el Plan de Normalización Lingüística. "¿De qué imposición habla? Sin igualdad no hay libertad, ¿pero dónde está el 50% del gallego en la enseñanza?", ha preguntado, al tiempo que ha afeado "cinismo lingüístico" al máximo mandatario autonómico.