Bronca por el gallego entre Pontón y Rueda: "En peligro está la libertad en Galicia si no se para al BNG"

Rueda, en la sesión de control. - DAVID CABEZÓN / XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La situación del gallego ha tornado en bronca la sesión de control en el Parlamento de este miércoles, donde, entre críticas de "17 años de acoso y derribo" a la lengua propia de Galicia, el presidente, Alfonso Rueda, ha negado que el gallego esté "en peligro". "Lo que está en peligro, si no se les para, es la libertad en Galicia. También la lingüística", ha espetado a la líder del BNG, Ana Pontón.

Pontón había sacado a Rueda, entonces en la oposición, una fotografía suya del año 2009 participando, junto con otros dirigentes populares, en una manifestación organizada por Galicia Bilingüe. "Aquí estaba usted en la pancarta. En contra del gallego. ¿Sabe cómo se llaman ahora sus compis de pancarta? Hablemos español", le ha espetado.

"Caretas fuera, señor Rueda. Lleva usted 17 años trabajando en contra del gallego", ha continuado la dirigente nacionalista, a quien Rueda ha acusado de intentar "apropiarse" de un idioma que es "de todos". "Galicia es orgullosamente libre y orgullosamente bilingüe", ha agregado el presidente, quien ha admitido "retos" como que más jóvenes hablen gallego, pero ha instado al Bloque a no hacerles "odiosa" la lengua con sus "planteamientos" de "imponer, imponer e imponer".

Aunque el debate mostró a dos dirigentes en las antípodas, pendiente de presentar el borrador, Rueda ha hecho un llamamiento al Bloque a que "intente sumarse al consenso social y a los trabajos que se están haciendo para cerrar un documento del pacto por la lengua", en vez de secundar su postura "de siempre" de "primero decir no, luego salirse y después rebentarlo".

"Ustedes dicen que el gallego está en peligro. No, no. Lo que está en peligro, si seguimos así, y si no se les para, es la libertad en Galicia. También la libertad lingüística", ha advertido.

Pontón ha replicado que ya existe un gran pacto por el idioma aprobado en el Parlamento, el Plan de Normalización Lingüística. "¿De qué imposición habla? Sin igualdad no hay libertad, ¿pero dónde está el 50% del gallego en la enseñanza?", ha preguntado, al tiempo que ha afeado "cinismo lingüístico" al máximo mandatario autonómico.

"SITUACIÓN CRÍTICA"

Pontón había arrancado su intervención con una alusión a las "miles de personas" que habían "llenado" las calles de Santiago el pasado domingo para "defender mil primaveras más para el gallego", una lengua que "une", pero a la que ha colocado "en situación crítica" tras 17 años de una "política de acoso y derribo" en su contra que ha atribuido al PP.

"La ciudadanía de este país le está pidiendo el chip, que salga de detrás de la pancarta en contra del gallego y que ponga en marcha cambios porque es evidente que su política no es normal. No es normal que se manifieste contra el gallego (mostró su foto en una protesta de Galicia Bilingüe del año 2009) y no es normal que vote en contra del idioma en este Parlamento", ha advertido.

"¿Alguien se imagina al presidente de Euskadi o de Cataluña votando en contra del euskera o del catalán. Pues es lo que hizo usted, una indignidad que le perseguirá siempre", ha afeado, antes de esgrimir que los datos oficiales son "demoledores" y confirman que, "con su decreto de la vergüenza" --el de la lengua en la enseñanza--, la Xunta ha convertido el gallego "en una lengua de segunda".

Pontón ha remarcado que el gallego es "la única lengua del Estado que pierde hablantes y competencias", y ha censurado que, pese a los datos, Rueda defienda que se camina "en la buena dirección". "¿Cuál es esa dirección? Aniquilar el gallego. Efectivamente, si es así, van en la buena dirección porque a este paso vamos camino de un lengüicidio", ha alertado.

Pontón ha aludido al "dramático" informe del Instituto Galego de Estadística (IGE) que no motivó que Rueda "moviese un dedo" y ha remarcado que, pese a todo, el Bloque aún confía en revertir la situación si hay "voluntad política".

A tal fin, le ha hecho tres propuestas: triplicar los fondos de apoyo al gallego, derogar "el decreto de la vergüenza" y "cumplir" el Plan Xeral de Normalización Lingüística, "ese gran pacto por el idioma que llevan 17 años boicoteando".

"ORGULLOSAMENTE LIBRE Y BILINGÜE"

"Pues no eran tantos el domingo", ha contrapuesto Rueda, antes de defender los pasos dados por parte del Ejecutivo autonómico en la promoción del uso del gallego y de reivindicar el pacto que ahora impulsa "con muchísima gente". "¿Quién falta? Ustedes, como siempre", ha continuado el presidente, quien ha sugerido que el Bloque boicotea dicha iniciativa.

"Hacen lo de siempre en las tres fases: primero, no; luego me salgo y después intento rebentarlo desde fuera. El último ejemplo, el Día das Letras, dos actos institucionales con gente con planteamientos muy diferentes ideológicos y respecto del gallego, pero todos unidos, dando ejemplo de responsabilidad institucional. Los que faltaban eran los que siempre están por el no y agarran la pancarta", ha esgrimido.

Dicho eso, ha subrayado que el BNG concurrió a las autonómicas "defendiendo la independencia de Galicia y el monolingüismo en gallego", mientras el PP defendía "lo contrario" y los ciudadanos le dieron la mayoría absoluta en las urnas y envió a Pontón a la oposición "por tercera vez".

En esta coyuntura, el presidente ha remarcado que "por mucho que moleste a quien manda" en el Bloque, en alusión a la UPG, Galicia "no es nacionalista, ni independentista", sino una tierra "orgullosa de su lengua y de su cultura". "Galicia es orgullosamente libre y orgullosamente bilingüe".

Para Rueda, mientras Pontón "no entienda" que la lengua es un patrimonio "de todos" y no de un partido, y que está para "unir y no para dividir", podrá seguir "gritando mucho, detrás de muchas pancartas y, UPG mediante, cotizando unos cuantos más a la Seguridad Social desde la oposición".

"YA TENEMOS UN PACTO"

Pontón ha reivindicado que ya existe un pacto ratificado en el Parlamento, el Plan Xeral de Normalización Lingüística, y ha instado a cumplirlo. También ha ironizado con que Rueda agachase la cabeza mientras le mostraba la foto de la manifestación de Galicia Bilingüe, lo que ha vinculado con que le da "vergüenza" ver su "papelón".

También ha acusado al presidente de acudir a la Cámara con su "manual de manipulación" y se ha preguntado "de qué imposición habla". "¿Dónde está el 50% del gallego en el cine? ¿Dónde está el 50% del gallego en la enseñanza? ¿Dónde está el 50% de gallego en los medios de comunicación?", ha continuado, antes de advertir que "sin igualdad no hay libertad" y de sugerir que el PP le van a "robar" a las generaciones más jóvenes "la libertad de poder vivir en gallego en Galicia".

"Ese es su legado", ha sentenciado, mientras que Rueda le ha replicado con ironía que ella no le hace agachar la cabeza, sino que se encuentra "entre el 99% de los mortales" que cuando escribe a mano, si no mira hacia la hoja, se le "tuercen los renglones" --en referencia a que estaba tomando notas--.

Más allá, ha replicado que la protesta del año 2009 era contra la política lingüística del bipartito de PSdeG y BNG, que "muy poco tiempo después perdió las elecciones a la primera". "Ya basta de imponer, imponer e imponer. De pretendernos imponer a los demás sus planteamientos, también en la lengua; basta de crispar y de repartir carnés de buenos y malos gallegos; y basta de pedir permiso para hablar en la lengua que nos dé la gana", ha aseverado.

Y ha concluido señalando al Bloque como "la minoría que decidió secuestrar al gallego para hacerlo suyo antes que hacerlo de todo el mundo", antes de reivindicar que los ciudadanos brindan en las urnas su apoyo mayoritario al PPdeG. Pontón, por su parte, le ha advertido nadie le ha votado para "atacar" al gallego.