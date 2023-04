Bugallo espera que "antes del verano" se pueda "ir sabiendo algo" de las primarias del PSdeG para la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha confiado en que "antes del verano" se pueda "ir sabiendo algo" de las primarias para elegir al candidato del PSdeG a la Xunta de Galicia.

Así se ha pronunciado el regidor compostelano este martes al ser preguntado sobre la posibilidad de que el delegado del Gobierno en Galicia y exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro optase a ser candidato.

"Todas las cosas tienen que tocar en su momento y a mí me da la impresión de que para ese momento no falta mucho, pero aún no es exactamente", ha dicho Bugallo.

Tras ello, ha manifestado que "espera" que "antes del verano "algo se pueda ir sabiendo".

El alcalde de la capital gallega ha recibido este martes al delegado del Gobierno en Galicia, quien ha realizado una visita oficial al Consistorio compostelano.