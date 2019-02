Bugallo (PSdeG) a CA, por los contratos menores: "No pueden alegar dignidad herida" los que usaron los mismos medios

Publicado 07/02/2019 15:41:01 CET

El BNG asegura que el PP "no tiene credibilidad" para hablar de corrupción y defiende que en algunos de los casos denunciados por los populares "no hay nada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la alcaldía por el Partido Socialista a Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, ha pedido explicaciones y "transparencia" sobre la supuesta red de contratos a empresas con vínculos con el gobiero local y ha sugerido que no pueden sentirse ofendidos aquellos que llegaron al gobierno con denuncias "implacables y muchas veces injustas".

"La política tiene esas circunstancias", "tampoco pueden alegar una gran dignidad herida aquellos mismos que se subieron a ese caballo y fueron los primeros en utilizarlo", ha puntualizado el ex regidor y candidato socialista, en respuesta a los medios de comunicación ante la polémica generada por las acusaciones del PP a Compostela Aberta, de Martiño Noriega, sobre una supuesta "red de favores" a empresas afines.

Aunque ha comenzado asegurando que no tenía "conocimiento personal ni profundo" y abogando por "una elemental prudencia", ha incidido en que, "incluso desde esa elemental prudencia cualquier gobierno municipal o de cualquier tipo tiene que ser extremadamente escrupuloso".

En especial, ha precisado, grupos como el de Compostela Aberta que llegaron "al gobierno mediante una denuncia implacable y muchas veces injusta como se demostró en los tribulanes posteriormente".

Sánchez Bugallo ha criticado así la respuesta ofrecida por Compostela Aberta y, desde la recomendación de "prudencia y respeto", sostiene que "la solución no es considerarse ofendido, la solución es explicación y transparencia".

"A mí personalmente nunca me gustó esa forma de hacer política ni por unos ni por otros", ha subrayado el alcaldable socialista, quien ha incidido en que su partido "fue respetuoso en su día respetando la presunción de inocencia" y que lo será "con Compostela Aberta", pero que los que "se subieron a ese caballo deben pensar que a veces se infringen heridas profundamente injustas".

Desde las filas socialistas también se ha pronunciado el portavoz municipal. Paco Reyes no ha querido posicionarse ante las denuncias del PP, pero ha reclamado explicaciones y documentación ante un tema que, de confirmarse "sería serio".

Reyes ha vinculado esta situación al "abuso" por parte del gobierno local de los contratos menores y sin publicidad, de casi un 41% en 2017 y cerca del 50% en 2016, que muestran una "mala gestión" y ha reclamado la concurrencia competitiva también para estos contratos.

En el caso de las contrataciones de espectáculos culturales, sostiene que se podría dar la posibilidad de querer contar con una actuación concreta en la ciudad, pero que podría limitarse a un 20 o un 10% del total de contrataciones, "no a todas".

Ante una polémica que no va a afectar solo al gobierno local sino a la "imagen de la propia corporación", ha reclamado mayor transparencia y cumplir las propuestas del Consejo de Europa. "Es posible abrir contratos menores a ofertas y no hacer a dedo, por qué no transparentamos en el momento de la adjudicación y facilitamos a más autónomos y más empresas", ha resaltado.

BNG CUESTIONA LA CREDIBILIDAD DEL PP

También se ha referido a la polémica la portavoz del BNG en Santiago y candidata a la Alcaldía, Goretti Sanmartín, quien ha asegurado que el PP "no tiene mucha credibilidad para hablar de corrupción".

A preguntas de los medios durante la presentación del primer tramo de la lista electoral del Bloque para las municipales, la también vicepresidenta de la Diputación de A Coruña ha invitado a los populares a denunciar en los tribunales si tiene constancia de que el gobierno municipal cometió irregularidades en la contratación.

Sanmartín ha subrayado que los casos puestos sobre la mesa por el PP "son distintos" entre sí y que tiene constancia de que "en algunos no hay nada". "El PP, si quiere ser creíble, que actúe y acuda a Fiscalía", ha apostillado.

A continuación, ha remarcado que el BNG quiere "poner el foco en temas realmente graves" para la ciudad como la existencia de "concesionarias sin contrato" o "que no se pague a proveedores", ya que son este tipo de asuntos "lo que preocupa a los vecinos" de la capital gallega.