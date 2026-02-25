Buscan a un hombre que atracó un banco en Mondariz (Pontevedra) y maniató con bridas a los empleados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca a un hombre que atracó este miércoles una sucursal bancaria en Mondariz (Pontevedra) y maniató con bridas a los empleados de esta.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en torno a las 14.00 horas, cuando un varón entró en el banco con el rostro oculto con una careta.

Además, estas mismas fuentes han confirmado que, antes de huir de la sucursal, este habría inmovilizado con bridas a los empleados.