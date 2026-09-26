Buscan a un joven que atacó a otro con una navaja en Cangas en la madrugada del viernes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca a un joven que atacó a otro con una navaja en Cangas (Pontevedra) en la madrugada del viernes. La víctima tuvo que ser operaba debido a la lesión.

Tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil, consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 2.00 horas de la madrugada del viernes.

Varios jóvenes se encontraban discutiendo en una calle de la localidad y supuestamente uno de ellos sacó una navaja y atacó en el cuello a otro. Se desconoce la gravedad de la lesión.

La víctima fue trasladada al centro médico de Cangas y posteriormente al Hospital Povisa, ya que era necesario intervenirlo quirúrgicamente.

Finalmente, el resto de jóvenes escaparon --entre ellos el atacante--, pero según precisa la Guardia Civil de Pontevedra, están identificados y siendo buscados.