Buscan a una mujer de 55 años desaparecida el pasado sábado en Vigo

Imagen de la mujer desaparecida en Vigo el sábado, 15 de noviembre de 2025. - SOS DESAPARECIDOS

VIGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia buscan a María L.S.G., de 55 años, desaparecida el pasado sábado en la ciudad de Vigo.

Según la alerta de SOS Desaparecidos, la mujer es de complexión delgada y mide 1,57 metros. Además, tiene el pelo negro con matices rojos y los ojos verdes azulados. Falta desde el pasado sábado, día 15 de noviembre.

Por ello, piden que si alguien tiene algún dato de su paradero, que se pongan en contacto con el número 868 286 726 o que envíen un correo electrónico a 'info@sosdesaparecidos.es'.