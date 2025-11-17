Buscan a una septuagenaria desaparecida en la tarde de este domingo en Avión (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia continúan este lunes la búsqueda de una mujer septuagenaria desaparecida desde la tarde de este domingo en la localidad ourensana de Avión.

El 112 Galicia recibió sobre las 19.00 horas el aviso de este suceso, ocurrido en la zona de Rubillón, en Avión.

Desde ese momento comenzó la búsqueda, en la que participa el GES de Avión, la Guardia Civil y voluntarios Protección Civil. A ellos se suma la unidad de Drons del Grupo de Apoio Loxístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

Precisamente la Benemérita ha informado esta mañana que no hay novedades sobre la desaparición de la anciana.