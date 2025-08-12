Buscan al sospechoso de provocar un incendio este martes en Santiago, al lado del cementerio de Boisaca

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santiago de Compostela busca al sospechoso de originar un incendio junto al cementerio de Boisaca en la mañana del martes, después de que hayan recibido una denuncia por estos hechos.

El fuego fue declarado a las 11.57 horas en la rúa das Mulas, en el barrio de Meixonfrío, donde está ubicada una de las entradas al cementario. La Consellería do Medio Rural desplazó a un agente, dos brigadas y una motobomba, al tiempo que también se movilizaron los Bomberos de Santiago, que informan de que ya está controlado.

Fuentes municipales indican que fue un incendio "algo complicado y peligroso" por la cercanía a las viviendas, aunque no ha habido desalojo de ninguna. Los efectivos de extinción continúan, durante las primeras horas de la tarde, refrescando la zona.

Hasta allí acudieron de igual forma voluntarios de Protección Civil y la Policía Local, que ha recibido la denuncia de un posible sospechoso de provocar un incendio y está buscándolo.