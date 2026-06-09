Caamaño defiende el plan estival del Sergas y remarca que las camas "no se cierran": "Están disponibles si se necesitan"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado el plan estival del Sergas, que según ha avanzado se presentará la próxima semana, y ha recordado que las camas hospitalarias que no se tienen en cuenta para la planificación -basada en datos del verano anterior- están disponibles en caso de ser necesario.

"No se cierran camas, ese concepto es un error. Las camas no se pueden cerrar y cuando hacen falta se ponen en funcionamiento. Está basado en una planificación, que todos los años es la misma, y encima se da un margen de seguridad y se establece un número de camas funcionantes que siempre, tras el análisis, está por encima de las necesidades reales", ha explicado en declaraciones a los medios este martes.

El conselleiro ha insistido en que la gente tiene que tener "confianza plena" en el Sergas. "Esperemos que todo funcione con normalidad, tanto a nivel de los hospitales como de atención primaria. La realidad es que los profesionales tienen derecho a vacaciones y, por tanto, la actividad asistencial disminuye. Eso también hace que las camas sean menos necesarias", ha insistido.

En cuanto a la atención primaria, ha confirmado que dado que hay determinados lugares donde puede aumentar la atención por la mayor afluencia de turismo, entre otros factores, hay planes de contingencia preparados, además de la movilización del 061 en función de celebraciones y otras fechas.

INTERTERRITORIAL SOBRE EL ESTATUTO MARCO

Gómez Caamaño ha reconocido que a la falta de profesionales durante el periodo estival se suma el aumento de las listas de espera debido a la huelga por el Estatuto Marco. "Hay responsable claro de eso, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España", ha recalcado.

A este respecto, ha comentado que este tema se abordará en el Consejo Interterritorial que se celebrará este miércoles aunque no espera "grandes avances". "Creo que la ministra de Sanidad está a otras cosas. No está solucionando un problema que es el mayor problema que tiene la sanidad pública en España a día de hoy", ha señalado.

El conselleiro ha indicado además que, si bien ya se han posicionado sobre este tema, "por supuesto" que van a presentar alegaciones al borrador, ahora mismo en fase de Audiencia Pública.

"El posicionamiento de la Consellería de Sanidade y de este conselleiro creo que ya se ha dicho cientos de veces y siempre es el mismo. Aquí, en el Parlamento y en el Consejo Interterritorial, varias veces. La última vez en una réplica del propio ministerio: norma específica, marco normativo específico que incluya una mesa vinculante de negociación, que recoja la singularidad de los facultativos", ha reiterado.