Caamaño espera lograr la reforma de primaria en el primer semestre y pide a la CIG que se una al pacto

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado este jueves en una visita a las obras del centro de salud de Conxo que espera que la reforma de la atención primaria "esté establecida en el primer semestre" después que llegasen a un acuerdo con el sindicato O'Mega en el que fijan el número límite de pacientes por profesional en 30.

En declaraciones a los medios, se ha mostrado "muy contento" por la decisión y ha animado a la Confederación Intersindical Galega (CIG), que ha mantenido la huelga y se ha movilizado frente a la Consellería, a sumarse a las otras organizaciones sindicales con el objetivo de "conseguir una atención primaria satisfactoria para todos los profesionales".

El conselleiro, a su vez, ha prometido que van a "poner toda la carne en el asador" para realizar esa reforma en los "tiempos necesarios". Tras un primer semestre en el que se han propuesto "saber todos los puntos" a donde quieren ir, ha avanzado que la implantación de algunas medidas "tandrá que ser progresiva".

"La época de verano no es buen momento para hacer cambios con la afluencia de turistas en Galicia y los derechos de los profesionales de vacaciones", ha agregado Caamaño en referencia a los mencionados plazos a la par que ha reconocido que en la Consellería que preside "todo implica un esfuerzo".