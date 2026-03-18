Caballero aclara que el proyecto de ampliación de Tribuna "hay que contratarlo" y repite: Xunta y Diputación deben pagar

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, al pie del estadio de Balaídos. - CONCELLO DE VIGO

VIGO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha afirmado este miércoles que la ampliación de la grada de Tribuna en Balaídos para cumplir los requisitos como sede del Mundial dispone hasta ahora de un anteproyecto, pero el proyecto "hay que contratarlo", y puede ascender a un millón de euros.

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, el regidor olívico ha insistido en que ese proyecto, así como la obra, deben ser cofinanciados a tres bandas: Ayuntamiento, Xunta de Galicia y Diputación.

"El proyecto de la ampliación de Tribuna vale un millón de euros y hay que contratarlo, y tienen que pagar la tercera parte (Xunta y Diputación), y no quieren", ha proclamado, y ha añadido: "Tenemos el anteproyecto, que le enviamos a la Federación (...), el proyecto puede costar un millón y medio de euros, y tienen que pagar".

Cuestionado acerca de los plazos y la viabilidad de contratar a tiempo dicho proyecto, así como la licitación de las obras, Abel Caballero ha asegurado que Vigo "va en tiempo" y "va bien". En ese sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha comenzado a tramitar una obra necesaria para la ampliación, que es el traslado de los colectores, una actuación que llevará 6 meses.

"Llevamos ya un tiempo viendo por dónde metemos los colectores, ya sabemos cómo se va a hacer. Porque estamos midiendo los tiempos", ha explicado. Además, ha insistido en que la posición de la Xunta y de la Diputación se explica porque "quieren que Vigo no haga nada", y cuando se acepte la candidatura para ser sede, ya no haya tiempo, "y eso no va a pasar".

"PRESIÓN POLÍTICA" ANTES DE OTRAS MEDIDAS

Por otra parte, acerca de la polémica exclusión de la candidatura olívica en el listado de sedes propuestas por la Real Federación Española de Fútbol, y sobre la posibilidad de acudir a la vía judicial, Abel Caballero ha reiterado que el Ayuntamiento "no descarta nada", pero ha matizado que, en este momento, la medida que se está llevando a cabo es "la presión política".

Así, ha repetido que hay agentes "antiVigo" que no quieren que haya esa sede, y que son la Xunta, la RFEF y el PP de Vigo. Igualmente, ha censurado que el BNG tampoco se ha pronunciado a favor de la candidatura. "Está habiendo un acoso contra Vigo", ha advertido el alcalde, que ha explicado que no desvelará la hoja de ruta que seguirá para defender la candidatura olívica para "no dar pistas".

"Lo que yo tenga que hacer lo iré haciendo. Por ahora, la presión que están teniendo de la ciudad es fortísima, y saben muy bien lo que opina la ciudad. Lo sabe Rueda, lo sabe Louzán y lo sabe el PP de Vigo", ha insistido.

Con todo, el regidor ha insistido en que el proyecto de la candidatura de Vigo "está en marcha" y que va "más rápido que cualquier otro", pese a que la Xunta "no quiere pagar la parte del estadio que tiene que pagar", y que la Diputación tampoco quiere aportar "porque no le deja Rueda". "Y Louzán obedece las órdenes de Rueda, y cariño a Vigo no le tiene porque le quitamos la Diputación", ha añadido.

Finalmente, ha vuelto a denunciar que la RFEF "no quiere enviar" a la FIFA la propuesta de Vigo, y ha alertado contra las maniobras de Louzán para conseguir la final en el Bernabéu a cambio de recortar el número de sedes.