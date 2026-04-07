Caballero avanza que el Ayuntamiento aprobará una concesión directa de Balaídos al Celta durante al menos 50 años

Abel Caballero en el estadio de Balaídos. - AYUNTAMIENTO DE VIGO

VIGO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado que el gobierno local aprobará el próximo viernes, día 10 de abril, los pliegos y las bases del acuerdo de concesión directa del estadio de Balaídos al Real Club Celta.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha dicho que en la próxima junta de gobierno local se aprobarán las bases de esta concesión directa de usos de dicha infraestructura deportiva.

Tendrá un periodo de 50 años prorrogable hasta los 75 y la entidad celeste podrá utilizar el campo "para fines deportivos, para fines terciarios y para fines complementarios".

Abel Caballero se ha referido a Balaídos como "el principal icono deportivo" de Galicia, destacando que se trata de una "gran decisión y una gran medida". "Estoy muy satisfecho y cuando en Vigo operamos desde el diálogo y la unidad, sacamos las cosas adelante", ha sentenciado.