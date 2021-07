G. Caballero insta a Feijóo a rebajar los peajes de las autopistas autonómicas y a contribuir a abaratar la AP-9

El PSdeG lanza una campaña en redes para mostrar la reivindicación "liderada por Caballero" de la rebaja "histórica" que entra en vigor este jueves

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha retado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la víspera de que entre en vigor la rebaja "histórica" de peajes en la AP-9, a que también "tome medidas" para reducir los peajes de las autopistas de titularidad autonómica y a que contribuya a incrementar las bonificaciones aplicadas por el Gobierno central en la AP-9

"Si Feijóo dice que hay que abaratar los costes de los peajes, él puede hacerlo, ya que tiene competencias y presupuestos", ha esgrimido, antes de incidir en que, "mientras la Xunta dedica 600.000 euros al año en bonificaciones en sus autopistas, el Gobierno progresista va a aportar 100 veces más para la AP-9".

"Por cada euro que pone Feijóo, el Gobierno de Pedro Sánchez va a poner ponen cien", ha advertido Caballero, quien, arropado por varios dirigentes socialistas en una entrada de la autopista en Compostela, ha advertido de que es "ridículo" que el jefe del Ejecutivo autonómico califique ahora de insuficientes las rebajas de peajes en la AP-9.

Máxime, ha abundado, "cuando él no consiguió que se hiciera ninguna rebaja sustancial cuando gobernaban Rajoy y Aznar, cuando no se opuso a aumentar la concesión de la AP-9 hasta el año 2048 o cuando no tuvo política de bonificaciones en las autopistas gallegas".

En esa línea, ha incidido en que "si Feijóo quiere tener credibilidad, lo que tiene es que hacer rebajas en las autopistas de la Xunta y contribuir a un mayor abaratamiento en la AP-9".

"SELLO" DE LOS SOCIALISTAS GALLEGO

En cualquier caso, le ha reclamado "que se ponga detrás del Gobierno de España y que aplauda la rebaja histórica de los peajes de la AP-9", que "lleva el sello de los socialistas gallegos y en la que se estuvo trabajando desde el primer momento".

Aludía así el responsable del PSdeG a que la primera reunión que mantuvo con un ministro tras la investidura de Pedro Sánchez fue con José Luis Ábalos, entonces responsable de Transportes y Movilidad, para abordar la rebaja de los peajes de la AP-9.

AVE Y CAMPAÑA EN REDES

Por su parte, el senador Xoaquín Fernández Leiceaga ha reivindicado que la rebaja de los peajes y otras medidas como la llegada del AVE harán que este sea "el año de la revolución de la movilidad" en Galicia.

Finalmente, el PSdeG ha puesto en marcha una campaña en las redes sociales para mostrar la "reivindicación liderada" por Gonzalo Caballero de la rebaja "histórica" de los peajes que entra en vigor este jueves.