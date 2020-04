G. Caballero pide "lealtad" a Feijóo y dice que los test que mandó el Gobierno son los que la Xunta pidió

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha asegurado que los 58.000 test remitidos esta semana por el Gobierno central a la Administración autonómica son los que la Xunta de Galicia pidió por lo que ha vuelto a reclamar al máximo mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijóo, "lealtad" en la lucha contra el COVID-19.

En una rueda de prensa telemática, el líder del PSdeG ha asegurado que estas pruebas no son "las PCR" que "permiten detectar la agudeza del cuerpo" sino que son exámenes rápidos que indican "si hay anticuerpos en un determinado ciudadano".

"Creemos que es un mecanismo útil", ha manifestado Gonzalo Caballero, que ha recordado que el pasado domingo el propio Feijóo aseguró que quería en torno a 60.000 test de diagnóstico rápido. "Esos son los que el Gobierno del Estado ha puesto a disposición del conjunto de las comunidades y también de Galicia", ha sostenido el socialista.

En este sentido, ha indicado que "es un mecanismo de prevención" que "supone un avance" y ha recordado que existen "varios test" y que "los que permiten detectar el nivel de gravedad en el contagio" son los PCR. Según ha indicado, cada sistema tiene capacidad de hacer PCR "en función de la inversión y del personal para tramitarlos".

"En Galicia se están haciendo todos los que son posibles, que es lo que corresponde", ha apuntado para abogar por "mantener" los PCR al "máximo" y "complementar con otros tipos de test". "No podemos caer en hacer polémicas que no vienen a cuento y no solucionan nada", ha señalado.

En esta línea, ha subrayado que el Gobierno de España "cumplió con las comunidades autónomas" su compromiso de remitir un millón de test de diagnóstico rápido, de los 58.000 se enviaron a Galicia.

De este modo y después de que en la jornada del martes el comité de gestión de la Xunta dijese que los test enviados por el Gobierno "no tienen utilidad clínica", ha hecho hincapié en que lo que hizo el Ejecutivo estatal fue "poner todos los recursos disponibles" para luchar contra el COVID-19.

"Y la remisión de los test, que fueron los que se pidieron, implica que el Gobierno cumple", ha argumentado el socialista, que ha vuelto a pedir a Núñez Feijóo "la lealtad" que corresponde. "Es mejor tener a disposición de las autoridades gallegas 58.000 de estos test que no tenerlos, y eso fue lo que pactó el Ministerio de Sanidad con las comunidades", ha insistido.