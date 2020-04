El comité de gestión de la Xunta dice que los test enviados por el Gobierno "no tienen utilidad clínica"

El doctor Vázquez Lima asegura que los test rápidos no sirven para hacer cribados en residencias de mayores, urgencias o entre profesionales sanitarios

Los profesionales del comité de gestión de la crisis sanitaria de la Xunta han determinado que los test rápidos enviados por el Gobierno "no tienen utilidad clínica" pues "no distinguen" entre la fase de enfermedad en la que se encuentra el paciente y, por lo tanto, no pueden ser empleados para hacer cribados en residencias de mayores, en urgencias o entre los profesionales sanitarios.

En una entrevista difundida por la Consellería de Sanidade en la tarde de este martes, el doctor José Manuel Vázquez Lima, miembro del comité y Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia, ha lamentado que los 57.000 test rápidos recibidos el lunes en Galicia no son los esperados, pues "no distinguen" entre los anticuerpos que genera el sistema inmunológico en la primera fase de la enfermedad o en la final, lo que impide saber si una persona contagia el coronavirus o no.

"Estos test detectan nuestra respuesta inmune, cómo respondemos al virus, si producimos anticuerpos o no. Estos anticuerpos se pueden producir en fase primera de la enfermedad o en la final, cuando ya vas a curarte. Los test que nosotros pedíamos dicen si estás en la fase aguda de la enfermedad, cuando eres contagioso, o en la final", ha argumentado Vázquez Lima, que ha incidido en que las pruebas remitidas por el Gobierno central "no distinguen" entre los anticuerpos y "solo hacen una medición global".

Por lo tanto, según el comité de crisis, estos test no tienen aplicación clínica y no pueden ser empleados para hacer "cribados" en residencias de mayores o en los servicios de urgencia, y tampoco sirven para los profesionales sanitarios.

De este modo, la realización de un PCR para confirmar sigue siendo "impepinable", ha añadido Vázquez Lima. "Para saber si está en la fase de aguda tenemos que hacer la PCR igual, con el problema de que tarda tiempo, es más lenta", ha apostillado.

"Estos test pueden tener utilidad para saber como la población contactó con el virus. Pero eso es un estudio epidemiológico", ha apuntado, antes de aseverar que el gabinete de Microbiología y Preventiva "están estudiando cómo se puede sacar algo de rendimiento a estos test".