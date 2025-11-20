Caballero pide por tercera vez el cese de la conselleira por sus "mentiras" sobre Eiras: "Estuvo 8 meses sin hacer nada"

VIGO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido este jueves, por tercera vez en lo que va de semana, el cese de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, por sus "mentiras y engaños" sobre el deterioro de las válvulas en la presa de Eiras, y ha vuelto a cuestionar "a qué espero para arreglarlas" si las deficiencias fueron detectadas en abril, hace casi 8 meses.

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor ha insistido en que el 'bypass' que propone Augas de Galicia dentro de la obra de sustitución es necesario para el resto de ayuntamientos, pero no para Vigo, y que si la obra fuera solo para la ciudad olívica costaría exactamente 50.000 euros (por cada una de las válvulas que hay que sustituir).

El alcalde nuevamente ha remarcado que, cuando la explotación de la presa era llevada a cabo por el Ayuntamiento y por Aqualia "nunca hubo ningún problema". "Los problemas siempre aparecen cuando está la Xunta de Galicia", ha puntualizado, y ha añadido que una conselleira "que tiene una dificultad de esta envergadura" en una cuestión tan importante como el abastecimiento de agua, y que "no hace nada", tiene que ser "cesada".

Caballero ha proclamado que, durante la sequía del pasado octubre, "ella ya sabía que había un problema con las válvulas y no dijo nada". "¿Qué quería? Que nos quedáramos sin agua", ha incidido.

Finalmente, ha señalado que el Ayuntamiento de Vigo "ya pagó" esa obra, con la aportación "importantísima" de 600.000 euros que hace cada año a Augas de Galicia. "El problema es la ineptitud y la negligencia, y saben que fueron ineptos y negligentes", ha zanjado.