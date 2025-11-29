Caballero y PP local exigen una facultad de Medicina para Vigo tras quedar en el aire el pacto de descentralización

Archivo - El alcalde de Vigo y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Abel Caballero, llega a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar una facultad de Medicina para su ciudad tras quedar en el aire el pacto de descentralización con los pasos dados en el último día por las universidades. Al mismo tiempo, la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, se ha sumado a esta demanda y pedirá un pleno extraordinario para abordar el tema.

Por su parte, el regidor vigués ha insistido en su rechazo a la fórmula de la descentralización y ha encontrado en las discrepancias existentes en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) la "garantía" de que este proceso "no va a funcionar".

En la última reunión del Consello de Goberno de la USC, el rector, Antonio López, decidió retirar la votación sobre el acuerdo de descentralización tras las reticencias de la facultad compostelana al pacto y con la intención de abrir una "vía de diálogo" con el centro. Paralelamente, la UDC avanzó que "dará continuidad" a los trabajos para contar con su propia facultad de Medicina.

En un audio remitido a los medios, Caballero se ha pronunciado después de que la descentralización haya sido, a su juicio, "puesta en cuestión" por Santiago: "Si esto sucede antes de firmar, imaginen lo que va a ser en su desarrollo: conflictos continuos y Vigo sin facultad de Medicina".

Así, ha reclamado de "inmediato" que la ciudad olívica cuente con su centro de estudios propio. "Es la más importante ciudad de España sin facultad", ha reiterado.

EL PP DE VIGO PIDE UNA FACULTAD

En el mismo día en que los titulares de Educación y Sanidade han insistido en que la Xunta es partidaria de la descentralización, la líder del PP local, que hasta ahora había apelado a un acuerdo entre las universidades, ha reclamado una facultad para Vigo.

"La negativa de la USC a ratificar un acuerdo para descentralizar la docencia nos devuelve al punto de partida", ha valorado. La líder viguesa de los populares ha pedido "respetar la autonomía de los universidades" y sostiene que, por ese motivo, siempre han pedido "acatar" el acuerdo de las instituciones.

"Del mismo modo que apelamos a un acuerdo entre las tres universidades, también dijimos que si se rompía de forma unilateral, desde el PP exigiríamos de inmediato una facultad de Medicina para Vigo", ha expresado Luisa Sánchez.

Eso es lo que demanda ahora el PP local, que solicitará un pleno extraordinario para "intentar recuperar ese consenso" y trasladar un mensaje unánime de que la corporación municipal estará "al lado" de la Universidad de Vigo (UVigo) de cara a demandar una facultad propia.