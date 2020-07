G. Caballero ve al PSdeG "en condiciones de ganar las elecciones" si se moviliza el electorado progresista

Sitúa su formación como la única capaz de "hacer una remontada después de 11 años de inactividad en política económica de Feijóo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha asegurado que el Partido Socialista está "en condiciones de ganar las elecciones" si se moviliza el electorado progresista el próximo domingo, día 12 de julio.

En declaraciones a los medios en Santiago, se ha referido a las distintas encuestas publicadas por diferentes medios de comunicación este domingo. "Los analistas indican que hay un alto nivel de movilización en los votantes nacionalistas y en los votantes de derecha, y que el electorado socialista todavía no está movilizado", ha señalado.

Para el socialista, este hecho implica que "están reconociendo que el PSOE está en condiciones de ganar las elecciones en Galicia". "Porque con un nivel de movilización que va creciendo en estos días, tenemos la capacidad de liderar la oposición y la alternativa", ha apuntado.

NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA

Todo ello en una intervención en la que ha abogado por la transformación digital de la actividad industrial para "ganar los retos del futuro" y "no quedar en la cola de la competitividad" frente a un PP cuya política industrial fue "la de la inexistencia".

Además, se ha mostrado partidario de una transición ecológica que lleve a la sociedad gallega a una situación de sostenibilidad ambiental, de adaptarse a las normativas europeas que muestran que hay que avanzar hasta ese planteamiento.

"Necesitamos una nueva política económica de país, con instrumentos, métodos y medios bien definidos que asuman la necesidad de profundizar en la transformación digital y ecológica", ha indicado en unas declaraciones en las que ha puesto en valor la "movilización" de fondos por parte del Ejecutivo estatal para estos objetivos frente a un PP que "simplemente atasca y no soluciona".

Gonzalo Caballero se ha mostrado convencido de que se trata de "dos retos fundamentales" para la revolución industrial que viene y ha sostenido que Galicia no puede "quedarse en el furgón de cola". "Si no estamos en las posiciones más vanguardistas, no seremos capaces de tener una capacidad industrial suficiente ni de generar empleo", ha indicado.

Ante estas cuestiones, ha subrayado que el único proyecto que tiene "solvencia" y capacidad para "hacer una remontada después de 11 años de inactividad en política económica de Feijóo y de hacer frente a los retos de la transformación ecológica y digital es el PSdeG", ha incidido.

Para ello, ha avanzado que si llega al Gobierno de la Xunta podrá al frente de las consellerías de Industria y Facenda a los "mejores economistas" para "darle a Galicia por fin un nueva política económica" al servicio de la ciudadanía, los trabajadores, las empresas y los autónomos.