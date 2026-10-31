El cabeza de lista de Frente Amplio Ourense al Congreso, Juan Diego Conde, renuncia por un "grave problema familiar"

Será sustituido por Cristian González, candidato a la Alcaldía de Barbadás

Juan Diego Conde Eguileta
Juan Diego Conde Eguileta- SUMAR GALICIA
Europa Press Galicia
Actualizado: sábado, 31 octubre 2026 18:15
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El cabeza de lista de Frente Amplio por Ourense al Congreso, Juan Diego Conde Eguileta, ha presentado este sábado su renuncia debido a un "grave problema familiar sobrevenido".

   Así lo ha comunicado Frente Amplio Galicia en un comunicado difundido a los medios en el que anuncian, a su vez, que le sustituirá Cristian González, de Barbadás.

   Según ha precisado la formación, González Vázquez encabeza también la candidatura a la alcaldía de la localidad.

   En este sentido, han explicado que es educador social, animador sociocultural en centros de personas mayores y docente en una escuela de tiempo libre. Además, organiza actividades medioambientales, sostenibles, comunitarias y participativas en campamentos de verano.

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