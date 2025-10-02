VIGO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada dos hogares gallegos llega con dificultad o mucha dificultad a fin de mes, según se desprende de la encuesta coyuntural a hogares realizada por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogida por Europa Press.

En concreto, con datos del tercer trimestre de este año, un 49,91% de los hogares de Galicia llega con facilidad o mucha facilidad al término del mes, mientras que un 43,71% lo hace con dificultad y un 6,38% con mucha dificultad.

De esta manera, la situación de los hogares gallegos empeoró respecto al segundo trimestre del año, cuando un 50,44% llegaba con facilidad a final de mes.

Con respecto al tercer trimestre de 2024, el porcentaje de hogares gallegos que llegan con facilidad subió en más de 2 puntos, ya que se situaba en el 47,78% entre julio y septiembre del año pasado.

Entre otras preguntas, la encuesta recoge las respuestas sobre medidas económicas tomadas por los hogares gallegos en los últimos tres meses, indicando que un 13,75% no se permitió ningún extra, considerando gastos extra las vacaciones, salir a cenar o al cine, entre otros.

HÁBITOS

Así, un 26,6% de los hogares cambió sus hábitos de compra adquiriendo marcas blancas o productos en oferta, mientras que casi un 15% reconoce disminuir otros gastos como la compra de ropa o calzado.

Entre otras cifras, casi un 5,3% de los hogares tuvo que recibir ayuda económica de familiares o amigos y un 4,1% tuvo que tomar medidas financieras para afrontar el mes.

De cara al trimestre actual, hasta un 17,25% de los hogares tiene pensado pagarse unas vacaciones, mientras que cerca de un 73,3% salir a cenar o al cine y casi un 50% hacer un gasto extra en alimentación.

Asimismo, más de 12,9% de los hogares gallegos está pagando la vivienda principal en la que viven, un 10,5% el coche y un 2,9% una segunda vivienda.