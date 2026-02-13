Cae una parte de un muro del antiguo cementerio de Bonaval, en Santiago

Caída de una parte del muro de San Domingos de Bonaval, en Santiago. - EUROPA PRESS
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 13 febrero 2026 10:51
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Una parte de un muro que rodea el antiguo cementerio de Bonaval, en Santiago, se vino abajo este jueves, lo que ha obligado al Ayuntamiento a cerrar la zona.

   Según fuentes consultadas por Europa Press, la caída se produjo este jueves y los técnicos de arquitectura y arqueología municipales ya han ido a evaluar los daños para determinar las acciones a llevar a cabo.

   Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que, tras haber cerrado la zona, se hará una actuación de emergencia en el punto.

