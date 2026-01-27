Cae un puente en Navia de Suarna (Lugo) y varias carreteras provinciales se encuentran cortadas

Caída de un puente en Navia. - DIPUTACIÓN DE LUGO

LUGO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca por Galicia ha provocado la caída de un puente en Navia de Suarna y la Diputación de Lugo mantiene cortadas varias carreteras provinciales.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, se trata de la LU-P-1701 que conecta Feira do Monte y Muimenta, donde desbordó el agua a la altura del kilómetro nueve; la LU-P-0802, de Bengonte a Santalla y que está anegada al principio de la vía en el cruce con la N-VI; y la LU-P-3501 de Navia de Suarna al Alto do Restelo, por la caída del puente de Aceña.

De esta forma, los técnicos de la Diputación evalúan los daños del puente que se derrumbó en Navia, para poder encargar con urgencia las obras de reparación. Según detalló la Diputación, la caída se produjo en el tramo viejo de la carretera.

Durante la pasada noche, los técnicos registraron un total de 45 incidencias en la red de carreteras provinciales y la mayor parte de ellas estuvieron relacionadas con la caída de árboles, desprendimientos e inundaciones de viviendas. Además, hubo un accidente con un herido en la LU-P-1611, al caerle un árbol sobre el vehículo en el que viajaba.

La Diputación también mantiene desplegado el dispositivo contra las nevadas, que reforzará esta tarde ante las malas previsiones meteorológicas con 24 máquinas quitanieves, ocho vehículos de apoyo, ocho todoterrenos y 64 operarios.

En este sentido, recuerda que se mantiene activa la alerta amarilla por nieve en casi toda la provincia, donde la cota de nive se sitúa entre los 600 y los 800 metros.

Por ello, en la mañana de este martes los técnicos de la Diputación trabajaron para despejar las carreteras y garantizar la circulación. Las vías de la comarca registraron un espesor de nieve de entre tres y cuatro centímetros.