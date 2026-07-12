Caen placas del techo del Edificio de Cristal del CHUO por el reventón del latiguillo de una tubería

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una avería en una tubería del Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO) ha provocado la caída de placas del techo de la cuarta planta del Edificio de Cristal.

Según imágenes consultadas por Europa Press, el agua provocó una cascada que inundó el pasillo frente a la UCI Pediátrica, en el vestíbulo de la cuarta planta del Edificio de Cristal.

Tal y como han trasladado fuentes del CHUO, el incidente tuvo lugar sobre las 16.30 horas de este domingo y consistió en el reventón del latiguillo de una tubería de agua caliente sanitaria.

En este sentido, no ocasionó daños personales ni afectó a la actividad asistencial, que continuó desarrollándose con "total normalidad", ya que el agua afectó a una zona no asistencial.

Los servicios de mantenimiento y limpieza actuaron "de forma coordinada" y el incidente quedó solucionado aproximadamente una hora después, sobre las 17.30 horas. Igualmente, se están evaluando los daños y analizando la causa que provocó la avería.

Con todo, el CHUO ha agradecido el "compromiso, la rapidez y la profesionalidad" de todos los trabajadores implicados.