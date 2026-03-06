La caída de un árbol afecta a trenes que circulan entre Ourense y Madrid, que ya recuperan "gradualmente" la normalidad

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OURENSE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol sobre la infraestructura ferroviaria entre Ourense y Taboadela ha afectado esta tarde a la circulación de trenes entre la capital de provincia y Madrid, que ya recupera "gradualmente" la normalidad.

El Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (Adif) informó, alrededor de las 15.25 horas, que los convoyes de alta velocidad podían "registrar retrasos" debido a la presencia de un árbol en las vías. El incidente obligó a movilizar al personal necesario para su retirada.

A las 16.10 horas, en otro mensaje publicado en sus redes sociales, indicó que el árbol ya había sido retirado y, por tanto, se recuperaba "gradualmente" la normalidad en la circulación de trenes.