La Cámara acogerá esta semana el debate de presupuestos y un pleno ordinario centrado en igualdad en vísperas del 25N

Archivo - Comparecencia A Petición Propia Ante O Pleno Do Parlamento Para Dar Conta Da Xestión Da Administración Autonómica En Relación Coa Vaga De Incendios Forestais - Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pazo do Hórreo acogerá la próxima semana dos plenos: el lunes, el debate de totalidad del proyecto de ley de los presupuestos para 2027, junto con el de la ley de acompañamiento; y el martes y miércoles, el pleno ordinario, que estará centrado en igualdad a una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Así, tanto el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la líder del BNG, Ana Pontón, preguntarán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre si considera que su Ejecutivo hace lo necesario para impulsar la igualdad real y efectiva en Galicia.

En esta línea, los diputados del PSdeG presentarán también una moción sobre el derecho al aborto y el BNG lleva a la Cámara una proposición no de ley para "blindar la lucha contra la violencia machista" frente a los discursos "reaccionarios" y las "ambigüedades" en esta materia.

Por parte del PPdeG, presentan una proposición no de ley sobre las demandas que la Xunta debe trasladar al Gobierno central en relación con el funcionamiento del sistema Cometa, destinado a la protección de víctimas de violencia de género, exigiendo que enmienden los fallos de las pulseras antimaltrato y que hagan públicas las conclusiones de todas las auditorías de estas incidencias y ofrezca datos desagregados en las cuatro provincias gallegos.

Además, el pleno ordinario que arranca el martes debatirá también la futura ley de educación digital, la ley de administración local y una proposición de ley del Grupo Socialista de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital de Galicia.

OTROS TEMAS

Por otro lado, los socialistas preguntarán al Gobierno por la cuantía del complemento autonómico de las pensiones no contributivas y defenderán una proposición no de ley sobre vivienda y otra para mejorar la aplicación de la ley de eutanasia, así como una interpelación sobra la ejecución de los fondos europeos.

Además, el Bloque defenderá una iniciativa sobre la zona de transición justa de As Pontes para que "sirva para reindustrialización" y no para "medidas especulativas".

También expondrá una pregunta sobre el "incremento alarmante" de la pobreza infantil y las medidas a tomar para revertirla y otra respecto a la "privatización de informes ambientales para favorecer los intereses de empresas privadas".

En cuanto a las proposiciones no de ley, el BNG lleva al Pazo do Hórreo una iniciativa que recoge la Estratexia de Adquisición Pública de Vivienda, con la que apuesta por movilizar "240 millones de euros anuales para adquirir 1.400 viviendas cada año".

Respecto a la AP-9, los nacionalistas interpelarán al Ejecutivo autonómico sobre su postura en relación con la revisión y anulación de la prórroga de la autopista del atlántico, demandando "un compromiso de todas las fuerzas políticas" y reclamar a la Xunta que si el Gobierno no anula "la prórroga ilegal", acuda a la vía judicial "para pedir en el Supremo la anulación".

DISTURBIOS EN A CORUÑA

Durante este pleno, el PPdeG también defenderá en el hemiciclo de O Hórreo una proposición no de ley para condenar los "actos violentos" ocurridos el pasado 21 de octubre en A Coruña tras una manifestación contra la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal.

Para los populares, los hechos fueron "intolerables" y critican la "actitud de quien convoca", señalando a la Coordinadora da Mocidade Socialista, al Sindicato de Vivienda y a Galiza Nova, al tiempo que exigirán a todas las fuerzas "una condena clara, pública y sin dobles criterios".

En el ámbito de las preguntas orales, el Grupo Popular cuestionará al Ejecutivo autonómico por la selección del proyecto minero de Touro como proyecto estratégico europeo, por las actuaciones desarrolladas para defender los intereses de la flota gallega ante la "finalización del protocolo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania" y por el estado de la red ferroviaria en Galicia.

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, realizará una pregunta oral al Gobierno para cuestionar sobre "por qué no se construye vivienda pública" en una parcela de la finca de Bemposta.

PLENO PRESUPUESTOS

Además, el lunes de la próxima semana el Pazo do Hórreo acogerá el debate del proyecto de ley de presupuestos para 2027, sobre el que BNG, PSdeG y Democracia Ourensana ya registraron enmiendas a la totalidad.

También han pedido la devolución del proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas --la conocida como ley de acompañamiento--, que también se debatirá en esta misma sesión plenaria.

En concreto, el Grupo Popular presentó una veintena de enmiendas parciales a ambas normativas, aunque gran parte de las modificaciones sugeridas afectan a la ley de acompañamiento. La mayoría son "esencialmente técnicas" y buscan "perfeccionar el texto normativo" y "reforzar la seguridad jurídica".

La de "mayor relevancia", según los populares, es la solicitud para paralizar temporalmente la autorización de nuevas plantas de biogás o de ampliaciones relevantes hasta que la Xunta elabore y apruebe una planificación específica. En todo caso, la moratoria tendrá una duración máxima de dos años, en base a la propuesta presentada por el PPdeG.