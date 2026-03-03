La Cámara debatirá crear una comisión de investigación sobre Altri, que el PPdeG da a entender que frenará

Reunión de la junta de portavoces del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Galicia debatirá la próxima semana la solicitud del BNG de crear una comisión de investigación sobre la tramitación del proyecto de Altri, que el PPdeG ya ha deslizado que frenará.

Este será el primer punto del orden del día del pleno, que se celebrará los días 10 y 11 de marzo, y que, aunque la viceportavoz nacionalista Olalla Rodil ha dicho esperar que todos los grupos lo apoyen, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ya ha avanzado que pondrán "sentido común" y frenarán "una deriva muy perjudicial".

En rueda de prensa tras la junta de portavoces, Rodil ha detallado que impulsan esta comisión para insistir en que la Xunta debe "dar muchas explicaciones" alrededor del proyecto que la multinacional lusa quería impulsar en la localidad lucense de Palas de Rei y a raíz de la sentencia del TSXG que cuestiona la modificación de la protección de los terrenos donde se pretendía instalar el proyecto.

"Queremos saber qué informes técnicos avalaron o justificaron esa desprotección y cuándo se toma la decisión de descatalogar esa zona de la Serra do Careón, ¿antes o después de que el PP decidiese impulsar a través de Impulsa y Altri ese acuerdo secreto?", ha cuestionado Rodil antes de preguntarse si forma parte de "esas contrapartidas que seguramente incluía ese acuerdo secreto".

En su opinión, la Xunta debe "aclarar muchas cosas" sobre la tramitación de un proyecto en el que, ha apuntado, "actuó de manera contraria a los intereses de Galicia para poner la normativa y el territorio gallego al servicio de la 'rapiña' de una empresa portuguesa".

EVIDENCIAR "INTERESES ESPURIOS"

Por su parte, el portavoz popular, Alberto Pazos, ha manifestado que el PPdeG intentará "evidenciar los intereses espurios" que, a su juicio, motivan la solicitud de los nacionalistas.

A preguntas de los medios sobre si facilitarán la creación de esta comisión, Pazos Couñago ha defendido que la bancada popular "puede poner un poco de sentido común" y frenar "una deriva" que, ha añadido, le parece "muy perjudicial".

Y es que, en su opinión, si el PP "fuese favorable a apoyar permanentemente las peticiones de comisión de investigación" formuladas por los grupos de la oposición "ocuparían la inmensa mayoría de la actividad de este Parlamento".

"Creo que los gallegos esperan de nosotros que debatamos de temas que les afectan directamente", ha subrayado para, a renglón seguido, señalar que no pueden impedir "que traigan el debate", pero sí "poner un poco de sentido común".

En este contexto, ha defendido que la actuación de la Xunta en todo lo relativo al proyecto de Altri ha sido "transparente en todos los términos que marca la legislación", por lo que "nada tenemos que temer", ha sostenido.

Por el contrario, ha instado a la oposición a explicar "por qué hoy demonizan un proyecto que en su momento fue objeto de debate y por unanimidad se pedía su protección".

DEMANDA PSDEG

Por su parte, la viceportavoz del PSdeG Elena Espinosa ha recordado que se trata de una demanda que inicialmente solicitaron los socialistas, pero que no tienen capacidad de reclamar al no contar con el número de diputados necesarios que para ello establece el reglamento de la Cámara gallega.

En todo caso, Espinosa ha reivindicado que exigen "responsabilidades" e investigar "todo el proceso de Altri" desde sus inicios hasta el archivo del proyecto.

PETICIÓN COMPARECENCIA RUEDA

Además, Olalla Rodil ha explicado en su intervención ante los medios que el BNG también solicitó la comparecencia de Rueda para dar explicaciones sobre la decisión de "desproteger la zona de amortiguación de la Serra do Careón", pero el PP, ha señalado, "lo rechazó".

En todo caso, los nacionalistas llevarán al pleno de la próxima semana una interpelación al Gobierno para aclarar "cómo se tomó la decisión ilegal de desproteger" este entorno para "favorecer a los intereses de Altri".