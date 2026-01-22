La Cámara gallega pide al Gobierno que habilite ayudas para que los autónomos se adapten al registro horario digital

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha instado al Gobierno a poner en marcha líneas de ayudas económicas y de asistencia técnica para autónomos, pequeñas y medianas empresas que tengan que tengan que adaptarse al nuevo sistema digital de registro horario.

La iniciativa, defendida por los populares gallegos en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego ha salido adelante con los votos del Grupo Popular; mientras que BNG y PSOE han votado en contra. Además, el diputado de Democracia Ourensana ha optado por la abstención.

Asimismo, el texto aprobado reclama que incluya a las comunidades autónomas y a los agentes sociales en el proceso de elaboración e implantación del nuevo decreto, garantizando un marco pactado, realista y respetuoso con las competencias autonómicas y con la negociación colectiva.

Además, también reclama que se ajuste la entrada en vigor de la norma a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 50/1997, de forma que se fije su aplicación al 1 de enero o 1 de julio posteriores a su publicación, garantizando un periodo suficiente de adaptación".