La Cámara insta a la Xunta a tratar con usuarios de la residencia de As Gándaras (Lugo) sobre las obras de remodelación

LUGO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara gallega ha instado a la Xunta a dialogar con los usuarios de la residencia de As Gánadaras de Lugo para escuchar sus demandas sobre las obras de remodelación.

La iniciativa, defendida por el Bloque Nacionalista Galego, ha salido adelante por unanimidad de los grupos en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego.

En concreto, el texto insta a la Xunta a "abrir un espacio de diálogo con los usuarios de la residencia de As Gándaras sobre las obras de remodelación previstas en este centro" para "escuchar sus opiniones y preferencias al respecto".