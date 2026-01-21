Un camión provoca daños en varias casas al quedar atrapado en el barrio coruñés de As Xubias

A CORUÑA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un camión de grandes dimensiones ha provocado daños en varias casas tras quedar atrapado en el barrio coruñés de As Xubias de Abaixo, alrededor de las 06.45 horas de este miércoles, día 21.

Tras lo sucedido, y horas después, el vehículo han seguía en la zona, según han confirmado fuentes de la Policía Local consultadas por Europa Press. "El trailer llegó hasta un sitio del que no pudo salir, se quedó atascado", han explicado.

En el lugar, una calle estrecha de sentido único, se encuentran varios efectivos de este cuerpo y una dotación de bomberos del parque de A Grela.

En cualquier caso, el suceso no ha provocado incidencias en el tránsito de la zona. "Por la AC-12 están circulando bien", han asegurado desde el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste.