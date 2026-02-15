Un camión vuelca en un arcén de la A-6 en Baralla (Lugo)

Un camión vuelca en la A-6, en Baralla (Lugo). - EUROPA PRESS

LUGO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha volcado este domingo en la A-6 a su paso por el municipio lucense de Baralla, en concreto, a la altura de la parroquia de Arroxo. Pese a todo, su conductor no ha resultado herido.

El 112 Galicia, en torno a las 13.30 horas, recibió varios avisos de particulares, que avisaron de la situación de este vehículo pesado en un arcén del punto kilométrico 465 e indicaron que, en principio, el hombre se encontraba bien.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque no hubo que trasladar al conductor al hospital. También se movilizaron los Bomberos por si era necesaria su intervención para liberarlo, lo que tampoco tuvieron que hacer.

El operativo lo completaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la carretera.