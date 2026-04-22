Candia (PP) justifica la moción de censura en Lugo por la "debilidad" del gobierno: "No hay compradores ni vendidos"

Archivo - Rueda y Candia en una foto de archivo. - PPDEG - Archivo

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial del PP de Lugo y portavoz municipal en la ciudad, Elena Candia, ha justificado el paso de presentar una moción de censura, que apoya María Reigosa, la edila que dejó el PSOE y está en el grupo de no adscritos, con el argumento de que la ciudad no merece un gobierno --el encabezado por el socialista Miguel Fernández con el BNG-- "débil" y marcado por el "inmovilismo".

"No hay compradores ni vendidos", ha sentenciado la dirigente popular, en una rueda de prensa en la que ha comparecido flanqueada por el también popular Ramón Carballo y por María Reigosa. El resto de ediles estaban detrás.

Sin concretar más datos sobre el futuro de Reigosa, quien afirmó que no optará a la plaza convocada en Costas, Candia ha dicho que "todos tendrán un papel cumpliendo la ley". Al tiempo, se ha mostrado convencida de que con Reigosa se trabajará "codo con codo" para que las propuestas populares --algunas las ha enumerado en la propia comparecencia-- puedan llevarse adelante.

Más allá, ha defendido el paso con el argumento de que "la debilidad" de un gobierno que ve "a la deriva" no puede "arrastrar a la deriva" a la ciudad. También ha afeado "parálisis y bloqueo" de los proyectos, así como "despilfarro" e "incapacidad de gestionar a los recursos humanos".

"Vamos a gobernar para todos. Lo vamos a demostrar", ha esgrimido Candia, quien ha garantizado que su gobierno se caracterizará "por la normalidad". La comparecencia se suspendió momentáneamente debido a que una periodista sufrió un mareo, aunque se reanudó posteriormente y la dirigente popular respondió a las preguntas de los medios.