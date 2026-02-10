La candidata a rectora Alba Nogueira cierra su campaña con la mirada puesta en una USC "sin ruido ni bandazos" - EUROPA PRESS
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha cerrado este martes su campaña con un desayuno informativo en el que ha apostado por una institución "sin ruido ni bandazos".
"Es una candidatura que abrió debates como el de la vivienda, el de trabajar fácil, el debate de la autonomía universitaria y de la defensa de nuestros títulos", ha defendido Nogueira --arropada por, entre otros, la decana de la Facultade de Ciencias Políticas e Sociais, Marta Lois; o el decano de Xeografía e Historia, Antonio Míguez Macho.
Rodeada de las personas que conforman su candidatura y de aquellas que han contribuido con sus ideas a la elaboración del programa electoral, la candidata se ha mostrado satisfecha con el desarrollo de su campaña, "que ha estado marcada por un debate pausado" y alejada de "otro tipo de mensajes que intoxican el debate electoral".
"Después de más de 100 encuentros con PTXAS, con PDI y con estudiantes a lo largo de este último mes, estamos contentas de la campaña que hicimos, una campaña que buscó aprovechar los espacios institucionales que nos dio la universidad y el correo institucional para trasladar nuestros mensajes", ha subrayado Nogueira.
Asimismo, se ha referido a su candidatura como "la candidatura que intentó hacer una apuesta de diálogo, de compromiso con la universidad, pero también de diálogo hacia fuera".
De este modo, ha insistido en que, a continuación, la decisión de la comunidad universitaria pasa por "emprender ese camino de renovación que necesita la universidad para seguir mejorando o retroceder y apostar por el continuismo".
Con todo, y bajo el lema 'Mudar o presente, gañar o futuro', Nogueira ha apelado al apoyo de la comunidad universitaria y ha apostado por "abordar un amplio proceso de mejora institucional para que trabajar y estudiar en la USC sea fácil y estimulante".