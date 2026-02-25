La candidata a rectora Maite Flores denuncia "bulos" y pide que no se repitan: "Mi campaña no la financia el PP"

La candidata a rectora de la USC Maite Flores y su equipo en su local electoral, a 25 de febrero de 2026. - EUROPA PRESS

La candidata a rectora de la USC, Maite Flores, ha asegurado que en la primera vuelta existió una "campaña de difamación" con "ataques directos" y difusión de "bulos" sobre ella y ha pedido huir del "enfrentamiento" durante la campaña de la segunda vuelta, que arranca este viernes y termina el lunes 9 de marzo y en la que concurre contra Rosa Crujeiras.

"Mi campaña ni la promovieron ni la financian ni el PP ni la Xunta. Ni alquilé un entresuelo en el centro para colocar los carteles ni compré la Sala Capitol para hacer una fiesta de cierre de campaña. En ambos casos, mi único pecado capital es conocer gente y tener amigos", ha defendido este miércoles en una rueda de prensa, donde ha insistido en que la cesión del local para la fiesta de fin de campaña fue "gratis".

Este es uno de los "bulos" que Flores ha enlistado entre los "lanzados y dirigidos desde páginas y perfiles creados 'ad hoc'" y, que, en algunos casos, han entrado en un "plano personal y familiar e incluso a imputar delitos".

"Se superaron ciertos límites y no descartamos acudir al juzgado según lo que se diga", ha advertido. También ha apuntado que todas se enmarcan dentro de un apoyo a Crujeiras y, aunque no la acusa a ella de ser quien está detrás, ha pedido que "desmienta" públicamente su contenido.

Entre otras cuestiones desmentidas por Flores, aparte de las ya mencionadas, ha negado que vaya a "privatizar" residencias universitarias; que vaya a "cerrar" el Hospital Veterinario Universitario Rof Codina, y que vaya a "imponer que la docencia de los másteres "deba impartirse" en castellano.

En lo relativo al ámbito familiar, ha calificado como "falso" que vaya a "enchufar" a hermano y su marido --que, en sus palabras, está "encantado" con su puesto en una multinacional-- como gerentes de la universidad y que, siendo miembro de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), hubiese "manipulado" las notas de su hija para "colarla" en Medicina cuando, de hecho, "no estaba en el tribunal de pruebas" ese año, en base a sus palabras.

De esta forma, ha reclamado que la nueva campaña suceda "en el ámbito de debate académico" y entre "críticas legítimas". "No vamos a permitir que, cuando se habla de mucho fango en la primera vuelta, se ponga en el mismo plano a quien genera los bulos y las mentiras y a quien se defiende de ellos", ha alegado.

Preguntada por acusaciones de haber contribuido ella misma al "fango" que critica, ha defendido que nunca se ha caracterizado "por esconderse" y que no fue ella quien, en concreto, difundió las publicaciones del profesor Luis Míguez que derivaron en su salida del equipo de Crujeiras.

CAMPAÑA CENTRADA EN LAS "DIFERENCIAS"

En la misma rueda de prensa, ha avanzado que arrancará la campaña con un acto a las 13.30 horas del viernes en el edificio Roberto Novóa Santos, donde dibujará las "principales diferencias" entre ambas candidaturas. Así, cree que ambas proponen un "cambio", que, en el caso de su contendiente, tiene "aires a pasado".

Uno de los ejes que ve diferenciales es el de "internacionalización y digitalización", que, en sus palabras, son aspectos "difuminados" en el programa de Crujeiras. También cree que, "en cierto modo", hay "diferencias" en la "independencia" de ambas candidaturas: "Esta es la candidatura de Maite Flores".

"SUPUESTA" SALIDA DE LUIS MÍGUEZ

Otro de las asuntos abordados ha sido la salida de Luis Míguez del equipo de Crujeiras, que se produjo después de conocerse publicaciones en un blog --donde hablaba de "intolerable imposición lingüística" durante el bipartito y calificó el matrimonio homosexual como un "plan" de Zapatero-- y sobre la que Flores ha pedido más detalles.

"Por informaciones que nos llegan, está jugando al escondite con Luis Míguez", ha expuesto la candidata, que ha hablado de "supuesta salida". A continuación, ha llamado a clarificar la "gestión opaca de la crisis": ha asegurado que existe un correo del profesor en el que afirmaba que era él "quien se apartaba de la candidatura", mientras Crujeiras "dio a entender" que era ella quien prescindía de él y por lo que la ha acusado de practicar una "cultura de la cancelación".

"¿Apartó ella a Luis Miguez o fue Luis Míguez quien dio un paso al lado? ¿Sigue apoyando o sigue vinculado Luis Míguez a su candidatura?", ha cuestionado, de modo que ha llamado a que la otra candidata aclare estos aspectos, así como quién ocupará la Secretaría Xeral, asignada a Míguez.