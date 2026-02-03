Rosa Crujeiras anuncia que Luis Míguez ya no forma parte de su candidatura a la rectoría de la USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata a rectora de la USC Rosa Crujeiras ha anunciado este martes que el catedrático Luís Míguez ya no formará parte de su candidatura.

Lo ha hecho a través de su cuenta en la red social Instagram, donde ha subrayado que es ella "quien lidera y quien dirige este proyecto".

"Como parte de un equipo que quiere avanzar hacia una USC feminista, inclusiva y comprometida. Ahora hablemos de programas...", ha concluido.

Todo ello después de que el sindicato estudiantil Fervenza y estudiantes de la USC --que crearon una cuenta en la red social Instagram para informar sobre el proceso electoral-- se hicieron eco del contenido de un blog personal de Míguez.

Según detalló el sindicato, el antiguo decano de la facultad de Dereito se refería en el año 2006 al matrimonio homosexual como "un plan" del presidente Zapatero para "hundir a España en el ridículo y en el descrédito mundial".

A mayores, lo acusó de difundir en la época del bipartito que en Galicia existía una "intolerable imposición lingüística", discursos que "no pueden tener cabida en las instituciones educativas", ha afeado Fervenza.

Por su parte, los estudiantes se refirieron a "un patrón reiterado de discursos excluyentes, con expresiones homófobas, contrarias a derechos fundamentales e incompatibles con los valores de la universidad pública".

Con todo, Crujeiras ha insistido en que "no lo comparte" y ha asegurado que Míguez ya no formaría parte de su equipo.