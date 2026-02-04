La candidata a rectora de la USC Maite Flores cerrará su campaña en la Capitol con una fiesta con una consumición gratis - INSTAGRAM MAITE FLORES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata a rectora de la USC Maite Flores ha anunciado este miércoles que cerrará su campaña el próximo martes en la Sala Capitol de Santiago con una fiesta en la que ofrece una consumición gratis.

Lo ha hecho a través de una publicación en su cuenta personal en la red social Instagram, a través del cartel de esta fiesta en el que anima a la comunidad universitaria a participar.

"Ya sabéis que en esta candidatura somos muy de anticipar, planificar y liderar. Por eso, como ya superamos el ecuador de la campaña, estamos organizando la fiesta de cierre en la Sala Capitol el martes día 10, a partir de las 21.30 horas", ha detallado.

Del mismo modo, ha explicado que la entrada es gratuita hasta completar aforo y que la sesión musical correrá a cargo del DJ Carlos López.