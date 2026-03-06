La candidata a rectora de la USC Rosa Crujeiras incorpora a su equipo al cardiólogo José Ramón González Juanatey

La candidata a rectora de la USC, Rosa Crujeiras, con el doctor José Ramón González Juanatey. - MARTIN REI LEIS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, ha anunciado la incorporación del doctor José Ramón González Juanatey a su equipo como delegado para la Estrategia de Ciencias de la Salud.

En una nota de prensa, destaca que el cardiólogo es "un referente indiscutible en el campo biosanitario" y explica que asumirá la responsabilidad de coordinar e impulsar la política académica e investigadora de la USC en este ámbito.

Así, Crujeiras ha expuesto que en los próximos años se va a afrontar "el reto estratégico de consolidar y fortalecer el sistema de formación e investigación de excelencia en Ciencias de la Salud" que, ha añadido, "desde la USC para todo el país, se viene construyendo alrededor de nuestros centros docentes y de investigación, en estrecha colaboración con el Hospital y con el Instituto de Investigación Sanitaria".

También ha hecho hincapié en la necesidad de dotar a la USC de una respuesta institucional "más sólida y coordinada" en un momento "clave" para el futuro de los estudios de la Salud en Galicia.

"La reciente controversia alrededor del Grado de Medicina ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar una respuesta institucional sólida, coordinada y transversal que preserve el papel protagonista de la USC en la formación del personal sanitario en Galicia, y también en la investigación de vanguardia en el ámbito biosanitario que estamos desarrollando", ha señalado.

En este contexto, Crujeiras ha subrayado que la incorporación de González Juanatey responde a la necesidad de disponer de un liderazgo "solvente y de reconocido prestigio" para afrontar estos desafíos.